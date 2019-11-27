За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей

Вложения нерезидентов в облигации федерального займа составили на 1 ноября 2,837 трлн рублей, свидетельствуют данные Банка России.

В октябре чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ составил 220 млрд рублей, что является повторением майского рекорда, указывает директор аналитического департамента "Локо-Инвест", автор Telegram-канала MMI Кирилл Тремасов. В долларах общий объем размещенных нерезидентами в ОФЗ средств достиг абсолютного рекорда (44,4 млрд долларов). "Немного пугающие цифры, - В случае дестабилизации emerging markets рынку ОФЗ придётся несладко, - считает аналитик. - Отток может вызвать и срыв торговой сделки США и Китая с повышением тарифов 15 декабря".

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ за октябрь выросла с 29,8 до 32%, однако она еще не достигла уровня перед распродажами гособлигаций в апреле 2018 года, вызванными введением американских санкций (34,5%).

Рост доли нерезидентов приводит к увеличению зависимости процентных ставок в российской экономике от настроений международных инвесторов.

В 2018 году кризис на рынке госдолга, вызванный исходом нерезидентов из-за новых санкций и угрозы их дальнейшего ужесточения, привел к повышению ключевой ставки и кредитно-депозитных ставок.