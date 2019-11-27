Зарубежные инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы китайского рынка

Зарубежные инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы китайского рынка капитала. Причины заключаются в высокой оценке инвестиционной привлекательности акций класса "А" и постоянном расширении открытости китайского фондового рынка. В движении MSCI к устойчивому повышению веса китайских акций видится повышение оптимизма инвесторов всего мира по поводу перспектив китайской макроэкономики. Приток иностранных инвестиций также способствует оптимизации структуры инвесторов на китайском рынке капитала, помогает решать проблемы, связанные с дефицитом средств и институциональных инвесторов на китайском рынке капитала.