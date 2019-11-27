Зарубежные инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы китайского рынка

26 ноября после закрытия торгов китайских акций класса "А", ведущий мировой провайдер фондовых индексов MSCI официально увеличил вес китайских акций этого класса, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Коэффициент включения повысился с 15 до 20 процентов. Кроме того, MSCI также добавил акции китайских компаний средней капитализации в расчет своих индексов с 20-процентным фактором. Помимо MSCI, американские индексы S&P и DowJones также включил китайские акции класса "А" в свой индекс развивающихся рынков.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Зарубежные инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы китайского рынка капитала. Причины заключаются в высокой оценке инвестиционной привлекательности акций класса "А" и постоянном расширении открытости китайского фондового рынка. В движении MSCI к устойчивому повышению веса китайских акций видится повышение оптимизма инвесторов всего мира по поводу перспектив китайской макроэкономики. Приток иностранных инвестиций также способствует оптимизации структуры инвесторов на китайском рынке капитала, помогает решать проблемы, связанные с дефицитом средств и институциональных инвесторов на китайском рынке капитала.