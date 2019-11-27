Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Крита

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в открытом море неподалеку от Крита. Как сообщили в среду в геологической службе США, эпицентр подземных толчков находился к северо-западу от греческого острова.

Очаг залегал на глубине 56 км под морским дном. В течение получаса было зафиксировано несколько десятков повторных толчков.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным Афинского информационного агентства (АМНА), ущерб местной туристической инфраструктуре оценивается как минимальный.

Накануне мощного землетрясение затронуло Албанию. По последним данным, озвученным послом Сербии, стихийное бедствие унесло жизни 27 человек.