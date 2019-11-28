Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья

Разменявшая седьмой десяток американская певица и актриса Мадонна отменила три своих концерта в Бостоне, ранее заявленных в рамках тура артистки Madame X.

Сама певица проинформировала общественность через Instagram, что она испытывает "сильнейшие боли" и врачи настоятельно порекомендовали ей воздержаться от концертов.

Что она расценивает как наказание для себя и очень извиняется перед фанатами. Обещая: как только отдохнет и наберется сил, продолжит тур.

После Бостона у Мадонны запланированы четыре выступления в Филадельфии, далее - в Лондоне и Париже.

Ранее Мадонна встала на защиту Майкла Джексона.