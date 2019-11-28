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Мадонна отменила концерты по состоянию здоровья

Поп-музыка
    28.11.2019, 15:35
Текст:   Олег Усков

Разменявшая седьмой десяток американская певица и актриса Мадонна отменила три своих концерта в Бостоне, ранее заявленных в рамках тура артистки Madame X.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Сама певица проинформировала общественность через Instagram, что она испытывает "сильнейшие боли" и врачи настоятельно порекомендовали ей воздержаться от концертов.

Что она расценивает как наказание для себя и очень извиняется перед фанатами. Обещая: как только отдохнет и наберется сил, продолжит тур.

После Бостона у Мадонны запланированы четыре выступления в Филадельфии, далее - в Лондоне и Париже.

Ранее Мадонна встала на защиту Майкла Джексона.

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