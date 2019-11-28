"Барселона" вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".

В случае победы каталонцы досрочно обеспечили бы себе участие в 1/8 финала. По сути, все вопросы "сине-гранатовые" решили уже в первом тайме. Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса позволили "Барселоне" уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Во второй половине вышедший на замену Антуан Гризманн довел счет до крупного - 3:0. Дортмундцы ответили на это лишь одним голом - в исполнении Джейдона Санчо. Добавим, что за вторую путевку в плей-офф из этой группы поспорят "Боруссия" и "Интер", обыгравший накануне вечером "Славию" (3:1). Обе команды набрали на данный момент по семь очков.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1, "Генк" - "Ред Булл Зальцбург" - 1:4, "Лилль" - "Аякс" - 0:2, "Валенсия" - "Челси" - 2:2, "РБ Лейпциг" - "Бенфика" - 2:2.