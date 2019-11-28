Большой театр перенес премьеру оперы "Гостиный двор"

Премьера оперы Василия Пашкевича "Гостиный двор" (в постановке Глеба Черепанова) отложена на 2020 год. Руководство Большого театра приняло решение перенести премьеру из-за того, что постановку молодого режиссера, который также выступает автором редакции либретто, необходимо художественно доработать.

"Спектакль нуждается в доработке, потому что его ставит молодой режиссер, которому нужно еще время, чтобы довести постановку до уровня, соответствующего уровню Большого театра", - пояснил журналистам гендиректор Большого театра Владимир Урин и добавил, что премьера состоится, скорее всего, в апреле 2020 года.

Первый показ "Гостиного двора" должен был состояться на Камерной сцене им. Б.А. Покровского. На официальном сайте отмечается, что билеты на первые представления, которые были запланированы на 29-30 ноября и 1 декабря этого года, необходимо сдать в кассы. Однако по уже приобретенным билетам вместо представлений оперы "Гостиный двор", запланированных на 31 января и 1-2 февраля 2020 года, зрители смогут послушать оперу Дж. Россини "Турок в Италии".

Справка "РГ"

Подобные переносы премьер - событие нечастое, но и не исключительное.

Так, в 2012 году ГАБТ принял решение перенести премьеру "Князя Игоря" в постановке Юрия Любимова. Изначально премьера оперы Бородина была назначена на 16 декабря, но из-за болезни режиссера пришлось ее отложить. В итоге первый показ авторской постановки состоялся 8 июня 2013 года.

В 2013 году Большой театр принял решение отложить премьеру балета "Весна священная" в постановке британского хореографа Уэйна Макгрегора, которая должна была состояться 27 марта, до полного выздоровления худрука балета ГАБТа Сергея Филина. Предполагалось, что этой постановкой откроется фестиваль "100 лет "Весне священной" - 100 лет новому искусству", который проходил с 29 марта по 21 апреля.

А в 2017 году Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Ожидалось, что постановку, последнюю премьеру 241-го сезона Большого театра, представят 11 июля. В театре сочли постановку "сырой". Премьерные показы балета прошли 9 и 10 декабря 2017 года.