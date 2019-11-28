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28.11.2019 13:13
Рубрика: Культура

Большой театр перенес премьеру оперы "Гостиный двор"

Текст: Мария Воронова
Премьера оперы Василия Пашкевича "Гостиный двор" (в постановке Глеба Черепанова) отложена на 2020 год. Руководство Большого театра приняло решение перенести премьеру из-за того, что постановку молодого режиссера, который также выступает автором редакции либретто, необходимо художественно доработать.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Спектакль нуждается в доработке, потому что его ставит молодой режиссер, которому нужно еще время, чтобы довести постановку до уровня, соответствующего уровню Большого театра", - пояснил журналистам гендиректор Большого театра Владимир Урин и добавил, что премьера состоится, скорее всего, в апреле 2020 года.

Фото: Дамир Юсупов/Большой театр
В Большом театре прошла премьера "Жизели" Алексея Ратманского

Первый показ "Гостиного двора" должен был состояться на Камерной сцене им. Б.А. Покровского. На официальном сайте отмечается, что билеты на первые представления, которые были запланированы на 29-30 ноября и 1 декабря этого года, необходимо сдать в кассы. Однако по уже приобретенным билетам вместо представлений оперы "Гостиный двор", запланированных на 31 января и 1-2 февраля 2020 года, зрители смогут послушать оперу Дж. Россини "Турок в Италии".

Справка "РГ"

Подобные переносы премьер - событие нечастое, но и не исключительное.

Так, в 2012 году ГАБТ принял решение перенести премьеру "Князя Игоря" в постановке Юрия Любимова. Изначально премьера оперы Бородина была назначена на 16 декабря, но из-за болезни режиссера пришлось ее отложить. В итоге первый показ авторской постановки состоялся 8 июня 2013 года.

В 2013 году Большой театр принял решение отложить премьеру балета "Весна священная" в постановке британского хореографа Уэйна Макгрегора, которая должна была состояться 27 марта, до полного выздоровления худрука балета ГАБТа Сергея Филина. Предполагалось, что этой постановкой откроется фестиваль "100 лет "Весне священной" - 100 лет новому искусству", который проходил с 29 марта по 21 апреля.

А в 2017 году Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Ожидалось, что постановку, последнюю премьеру 241-го сезона Большого театра, представят 11 июля. В театре сочли постановку "сырой". Премьерные показы балета прошли 9 и 10 декабря 2017 года.

Культура Театр Музыкальный театр Большой театр
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