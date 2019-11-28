Бундесвер опозорился на представлении военной моды

Появление на сайте бундесвера в Instagram фотографии униформы вермахта с "железным крестом" и свастикой вызвало бурю негодования в Германии. Военные отчитались, что лишь хотели обратить на элементы армейской моды, которая длительное время остается актуальной. В свое оправдание указали на сноску "ретро" на снимке, сообщает газета Berliner Zeitung.

Министерство обороны принесло официальные извинения за публикацию в социальных сетях с символикой Третьего рейха. Руководитель пресс-службы ведомства Кристиан Тильс пояснил, что произошла "ужасная ошибка". Съемки проводились в военно-историческом музее Дрездена. Для иллюстрации модных течений был выбран совершенно неподходящий пример. Униформа является реквизитом из фильма "Операция Валькирия" с Томом Крузом. "Так не должно было случиться", - корил себя за недосмотр военный.

Дело с нацистской униформой стало предметом рассмотрения в бундестаге. На "ковер" вызвали министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она извинилась за действия подчиненных, которые, по ее словам, погрешили "потерей памяти". "Вермахт никак не может быть смыслом и традицией для бундесвера", - отметила АКК в своем выступлении. По словам министра, проведено разбирательство, показавшее, что "за этим фактом нет политического подтекста". Речь идет о "персональных ошибках", за которые ответственные лица понесут наказание.

Министерство обороны уже много лет считается проблемным в правительстве Германии. Бундесвер часто на слуху в связи с разного рода нарушениями. Так, в рамках расследования деятельности правых экстремистов в вооруженных силах следователи обнаружили в одной из казарм атрибутику вермахта и нацистскую символику. Имидж ведомства серьезно подпорчен, в армию не хотят идти служить. Большинство немцев высказывается за возвращение обязательного военного призыва.