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28.11.2019 16:17
Рубрика: В мире

Бундесвер опозорился на представлении военной моды

Текст: Александр Саможнев
Появление на сайте бундесвера в Instagram фотографии униформы вермахта с "железным крестом" и свастикой вызвало бурю негодования в Германии. Военные отчитались, что лишь хотели обратить на элементы армейской моды, которая длительное время остается актуальной. В свое оправдание указали на сноску "ретро" на снимке, сообщает газета Berliner Zeitung.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Министерство обороны принесло официальные извинения за публикацию в социальных сетях с символикой Третьего рейха. Руководитель пресс-службы ведомства Кристиан Тильс пояснил, что произошла "ужасная ошибка". Съемки проводились в военно-историческом музее Дрездена. Для иллюстрации модных течений был выбран совершенно неподходящий пример. Униформа является реквизитом из фильма "Операция Валькирия" с Томом Крузом. "Так не должно было случиться", - корил себя за недосмотр военный.

Фото: AP.
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Дело с нацистской униформой стало предметом рассмотрения в бундестаге. На "ковер" вызвали министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она извинилась за действия подчиненных, которые, по ее словам, погрешили "потерей памяти". "Вермахт никак не может быть смыслом и традицией для бундесвера", - отметила АКК в своем выступлении. По словам министра, проведено разбирательство, показавшее, что "за этим фактом нет политического подтекста". Речь идет о "персональных ошибках", за которые ответственные лица понесут наказание.

Министерство обороны уже много лет считается проблемным в правительстве Германии. Бундесвер часто на слуху в связи с разного рода нарушениями. Так, в рамках расследования деятельности правых экстремистов в вооруженных силах следователи обнаружили в одной из казарм атрибутику вермахта и нацистскую символику. Имидж ведомства серьезно подпорчен, в армию не хотят идти служить. Большинство немцев высказывается за возвращение обязательного военного призыва.

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Liebe Community, wir möchten uns entschuldigen! Uns ist gestern ein inakzeptabler Fehler unterlaufen. Wir haben ein Foto von einer Wehrmachtsuniform, die für einen Film genutzt wurde, gepostet. Die Uniform ist ein Ausstellungsstück in unserem Militärhistorischen Museum in Dresden. Dieses haben wir aber historisch nicht eingeordnet und zudem mit einer falschen und unpassenden Bildunterschrift versehen. Beabsichtigt war, eine Fotostory zum jahrhundertlangen Einfluss von Uniformen auf die Mode zu zeigen. Leider haben wir bei der Vielzahl der von uns erstellten Fotos dieses fälschlicherweise veröffentlicht. Das alles hätte so natürlich nicht passieren dürfen. Extremismus jeder Art ist bei der Bundeswehr ein absolutes No-Go. Wir untersuchen jetzt, was da schief gelaufen ist und wie wir das in Zukunft verhindern können. Es tut uns sehr leid! Wir arbeiten daran, die gewohnte Qualität unserer Beiträge wieder zu erreichen. /Social Media Team (Fotos: #Bundeswehr) #milstagram

Публикация от Bundeswehr (@bundeswehr)

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