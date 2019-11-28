Новости

В Адыгее поезд насмерть сбил мужчину 11:21
Лукашенко рассказал о мирных инициативах и глобальных угрозах 11:19
Пьяная москвичка ранила полицейского в ухо 11:14
Более 162 тысяч человек посетили выставки о войне в столичных МФЦ 11:09
Стали известны гонорары Софии Ротару за московские корпоративы 11:07
Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа 11:05
В Пятигорске после взрыва на пивоварне возбудили дело 11:02
На Урале подростки сняли на видео избиение школьницы 11:00
Мать девочки из США с "пятном Бэтмена" показала дочку после операции 10:52
В Севастополе учитель музыки скончался во время урока 10:52
В Китае зафиксировали четвертый случай легочной чумы за месяц 10:44
ЦБ выявил всплеск нелегального кредитования с начала года 10:43
Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий 10:40
Москвичи выбрали благоустроенные парки 10:34
Крейсер "Маршал Устинов" примет участие в учениях с ЮАР и КНР 10:27
В Удмуртии решили запретить продажу никотиновых пэков детям 10:26
Опрос: 15% россиян собираются уйти в отпуск после новогодних каникул 10:25
Лукашенко подтвердил курс на развитие отношений с Бишкеком 10:25
На Урале разработали методику быстрого поиска метеоритов 10:19
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек 10:17
Новые власти Боливии отключили от вещания российский телеканал 10:10
В Красноярском крае пьяные подростки насмерть забили мужчину 10:06
Пермские врачи освоили новый метод лечения рака 10:02
Производство новой снайперской винтовки СВЧ начнется в 2020 году 10:02
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские" 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 10:43
Рубрика: Экономика

ЦБ выявил всплеск нелегального кредитования с начала года

Текст: Екатерина Ясакова

За три квартала 2019 года ЦБ РФ выявил 1,5 тысячи нелегальных кредиторов. За весь прошлый год было зафиксировано около 2,3 тысячи подобных организаций, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Фото: istock
ЦБ предостерег банки от операций в евро

По его словам, по всем таким эпизодам ЦБ направляет материалы в правоохранительные органы.

Под нелегальным кредитованием имеются в виду случаи, когда под видом КПК (Кредитный потребительский кооператив) или ломбарда выступает нелегальный кредитор, маскирующийся под эти виды участников финансового рынка.

Позиция ЦБ сводится к тому, что ответственность за такие преступления нужно усиливать. Как рассказал Чистюхин в интервью ТАСС, профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации при поддержке Минфина и Банка России разработаны законопроекты, которые в четыре раза повышают административные штрафы за нелегальное кредитование и вводят уголовную ответственность для лиц, которые уже несколько раз совершали такие противоправные действия. Это может поспособствовать борьбе с "серыми" кредиторами.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские"
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами