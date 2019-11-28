ЦБ выявил всплеск нелегального кредитования с начала года

За три квартала 2019 года ЦБ РФ выявил 1,5 тысячи нелегальных кредиторов. За весь прошлый год было зафиксировано около 2,3 тысячи подобных организаций, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, по всем таким эпизодам ЦБ направляет материалы в правоохранительные органы.

Под нелегальным кредитованием имеются в виду случаи, когда под видом КПК (Кредитный потребительский кооператив) или ломбарда выступает нелегальный кредитор, маскирующийся под эти виды участников финансового рынка.

Позиция ЦБ сводится к тому, что ответственность за такие преступления нужно усиливать. Как рассказал Чистюхин в интервью ТАСС, профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации при поддержке Минфина и Банка России разработаны законопроекты, которые в четыре раза повышают административные штрафы за нелегальное кредитование и вводят уголовную ответственность для лиц, которые уже несколько раз совершали такие противоправные действия. Это может поспособствовать борьбе с "серыми" кредиторами.