Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост

Рождественский пост начинается 28 ноября, но поскольку 27 ноября, среда - постный день, то он по сути уже начался. Пост продлится ровно сорок дней - до Рождества Христова. По христианским канонам в течение 40 дней православным полезно больше молиться, отказаться от каких-либо развлечений и ограничивать себя в еде.

Рацион питания в пост существенно меняется. В Рождественский пост верующие в основном едят овощи и фрукты, можно также употреблять рыбу. Мясо и молочные продукты не употребляют.

Если человек болен и у него предписанная врачами диета, конечно, священники разрешают ему послабления в посте, например, ему можно есть молоко, а в особых случаях - человек после операции, или перелома - благословляется на вкушение и мясной пищи.

Некоторые не знающие порядка люди то хватаются за строгие монастырские правила - с сухоядением, то смешивая правила диет с правилами поста объявляют, что нельзя есть … белый хлеб. Очень много будоражащих постатеистическое сознание придумок.

Священники же обычно останавливают внимание на внутреннем состоянии души. "Вы хоть мясо в пост ешьте, только друг друга не ешьте", то есть аккуратно поститься, но при этом "съедать" других людей, раздражаясь и не в шутку злясь на них в пост особенно не полезно, как, впрочем, и в другие дни. Борьба со своими страстями и покаяние - вот труд для верующего человека, усиливающийся во время поста.

Рождественский пост кончается в Сочельник, 6 января. В этот день многие верующие - не едят и даже не пьют буквально "до первой звезды", появляющейся на небе. Потом съедают немного сочива (кутьи из обваренных зерен пшеницы или риса) и отправляются на Рождественскую ночную службу. У кого нет сил выстоять ночную службу, можно пойти на нее утром. На Рождество разговляются - вкушают мясную и молочную пищу за праздничным столом.