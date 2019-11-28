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28.11.2019 07:07
Рубрика: Власть

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря нерабочим днем.

Фото: iStock
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Документ предусматривает перенос выходных так, чтобы 31 декабря оказался нерабочим днем. При этом общее число праздничных выходных дней сохранится в количестве, установленным ТК, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные автора проекта закона Ярослава Нилова.

По данным Superjob, более 80 процентов опрошенных недавно проголосовали за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем.

Напомним, что предпраздничная рабочая неделя и последующая в этот раз будут двухдневными. Рабочие дни 30 и 31 декабря выпали на понедельник и вторник, а следующий рабочий день будет девятого января, в четверг.

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