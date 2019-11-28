Французские депутаты ополчились на "Черную пятницу" из-за экологии

Французам с высокой долей вероятности со следующего года придется сказать "прощай" распродажам в "Черную пятницу". Местные депутаты намерены на законодательном уровне запретить эту масштабную акцию на всей территории Пятой республики.

В период осенних распродаж фиксируется лавинообразное увеличение объемов пластиковых отходов, непригодных для повторной переработки, говорится в законопроекте о запрете "Черной пятницы". Кроме того, уверены парламентарии, населению агрессивно насаждается ценностей общества потребления. Все это негативным образом сказывается на экологии. Неслучайно, что автором инициативы выступила бывшая министр экологии Дэльфина Бато.

Национальное собрание Франции непосредственно приступит к рассмотрению проекта закона уже 9 декабря. Эти меры ранее были одобрены абсолютным большинством голосов во время голосования в комитете по устойчивому развитию нижней палаты парламента. Шансы на принятие этого законопроекта в уже зимнюю сессию очень высоки, пишет газета le Parisien.