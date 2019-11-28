Новости

NASA обнаружило башни, которые "выкачивают" воду с Марса 14:27
В Армении раскопали могилу "амазонки" из греческих мифов 14:25
Собянин заявил об отсутствии планов сделать платный въезд в Москву 14:24
Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене 43 миллиона рублей 14:23
Рапота: ВСМ Петербург - Минск вызывает интерес в КНР и Европе 14:17
Полиция ОАЭ начала закупать вездеходы "Шаман" 14:12
Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане 14:10
В Екатеринбурге нашли тело мальчика 14:01
В городском суде Петербурга объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва 14:00
Французские депутаты ополчились на "Черную пятницу" из-за экологии 13:57
Лидеры стран ОДКБ высказались за продление действия ДСНВ 13:51
Минск видит в ОДКБ потенциал для стабилизации ситуации в мире 13:42
Мэрия Москвы отсудила у Зураба Церетели 29 миллионов 13:42
В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 80 млн рублей 13:41
В Ростовской области школьный автобус попал в ДТП 13:40
В Ленобласти завели дело о гибели школьника после укола 13:36
В Керчи няня украла у семьи драгоценности на 700 тысяч рублей 13:35
В Северной Осетии 14 малышей отравились в детсаду 13:28
Михаил Боярский назвал уродами болельщиков, оскорблявших Дзюбу 13:22
Суд оставил экс-мэра Евпатории под стражей до конца года 13:22
Экс-глава банка "Советский" приговорен к трем годам за растрату 13:21
В "Единой России" раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря 13:12
Режиссер провальных "Ангелов Чарли" снимет "Женщину-невидимку" 13:09
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА после поражения от Бельгии 13:08
Видео: ассенизатор потушил загоревшийся BMW канализационными стоками 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 13:57
Рубрика: В мире

Французские депутаты ополчились на "Черную пятницу" из-за экологии

Текст: Владимир Шилов

Французам с высокой долей вероятности со следующего года придется сказать "прощай" распродажам в "Черную пятницу". Местные депутаты намерены на законодательном уровне запретить эту масштабную акцию на всей территории Пятой республики.

Фото: iStock
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в "Черную пятницу"

В период осенних распродаж фиксируется лавинообразное увеличение объемов пластиковых отходов, непригодных для повторной переработки, говорится в законопроекте о запрете "Черной пятницы". Кроме того, уверены парламентарии, населению агрессивно насаждается ценностей общества потребления. Все это негативным образом сказывается на экологии. Неслучайно, что автором инициативы выступила бывшая министр экологии Дэльфина Бато.

Национальное собрание Франции непосредственно приступит к рассмотрению проекта закона уже 9 декабря. Эти меры ранее были одобрены абсолютным большинством голосов во время голосования в комитете по устойчивому развитию нижней палаты парламента. Шансы на принятие этого законопроекта в уже зимнюю сессию очень высоки, пишет газета le Parisien.

В мире Европа Франция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами