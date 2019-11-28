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28.11.2019 16:49
Рубрика: В мире

Германия будет на равных с США финансировать НАТО

Текст: Юрий Ершов
Начиная с 2021 года Германия будет финансировать НАТО наравне с Соединенными Штатами, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг". Такое решение принято поздним вечером в среду на заседании представителей 29 стран-участниц альянса. На этих переговорах, которые состоялись накануне юбилейного саммита блока в Лондоне, как раз обсуждался новый порядок взносов на расходы Североатлантического союза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Детали предстоящего распределения выплат в казну НАТО пока не разглашаются. Тем не менее, как стало известно немецкому агентству DPA, вклад США, составляющий ныне 22,1 процента, снизится до 16,35 процента, а выплаты Германии, сегодня равняющиеся 14,8 процента, увеличатся до 16,35 процента.

Фото: Reuters
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Остальные средства будут распределены между другими странами-членами в зависимости от их возможностей. С таким порядком финансирования, однако, не согласна Франция. Как говорят в дипломатических кругах страны, новое распределение финансирования НАТО - это стремление угодить американцам.

"Зюддойче цайтунг" подсчитала, что предстоящие изменения ежегодно будут опустошать национальный бюджет на более чем 33 миллиона евро. А вот американцы, подчеркивает издание, могут сэкономить 120 миллионов евро. На сегодня Вашингтон вносит в общую копилку НАТО почти 470 миллионов евро в год, тогда как Германия пока только около 313 миллионов.

В Брюсселе, в свою очередь, надеются, что новая договоренность в какой-то степени успокоит бурную дискуссию вокруг финансирования бюджета НАТО, вызванную неоднократными заявлениями президента США Дональда Трампа. Он по-прежнему настаивает на том, чтобы страны-участницы выделяли на нужды обороны не менее двух процентов от их ВВП. И при этом хозяин Белого дома ссылается на общее решение союза от 2014 года. На что немцы с присущей им педантичностью указывают, что в указанной Трампом договоренности речь идет только о том, чтобы члены НАТО стремились к тому, чтобы довести свой вклад в Североатлантический союз до двух процентов ВВП.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как бы то ни было, на двухдневном саммите НАТО в Лондоне в начале декабря вопрос распределения средств в альянсе может занять центральное место.

Правда, президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что эта тема второстепенна. По мнению "Зюддойче цайтунг", глава Франции предпочел бы в первую очередь обсудить поведение Турции, члена НАТО, которая без согласования с Брюсселем вторглась в северные районы Сирии, после того как США заявили о выводе своих войск из этого региона. Кстати, также не согласованного с партнерами.

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