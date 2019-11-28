"Яндекс" рассказал, что нужно покупать в "Черную пятницу"

Входящий в состав "Яндекса" маркетплейс "Беру" рассказал, на какие категории товаров стоит обратить внимание в грядущую "Черную пятницу", которая начнется уже завтра, 29 ноября.

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В категории детских товаров эксперты рекомендуют присмотреться к конструкторам, игрушкам и автокреслам, а также к детской одежде и обуви - ожидается, что большие скидки затронут именно эти позиции.

В категории "Дом и сад" в прошлом году популярностью пользовались наборы ножей, сантехника и электроинструменты. Среди товаров для здоровья и красоты в этом году смеет смысл обратить внимание на электрические зубные щетки и средства для макияжа.

Если говорить об электронике и бытовой технике, то наибольшие скидки ожидаются на смартфоны, телевизоры, наушники, умные колонки, а также дорогостоящие девайсы для дома, на покупку которых раньше не было средств (или решимости их потратить). А среди товаров для здоровья можно ждать скидок на массажеры, говорят эксперты.