Яровая предложила давать семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми

Вице-спикер Госдумы и глава рабочей группы Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Ирина Яровая предложила еще одну меру поддержки для многодетных семей.

"В дополнение к общей программе материнского капитала (предлагаем) подумать и разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей", - сказала она в четверг на заседании Совета.

Государство должно подтвердить сегодня важность института традиционной семьи, "потому должны появиться новые инструменты, поощряющие долголетие брака, что и обеспечит благополучие детей", - подчеркнула Яровая.