Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту

Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед главами крупных индонезийских компаний, рассказал о своих планах на второй президентский срок, начавшийся в апреле. Главная цель, по словам Видодо - изменение структуры экономики Индонезии с целью уменьшения зависимости от природных ресурсов и переход к высокотехнологичному производству. Но для этого надо будет снизить расходы на бюрократию. В частности, президент заявил: "В настоящее время у нас в государственных органах есть четыре уровня чиновников. Так вот, третий и четвертый уровни отменят, вместо них станет работать искусственный интеллект, что позволит сделать нашу бюрократию более расторопной".

При этом пока остается неясным, как эта действительно революционная реформа будет выглядеть на практике. Для начала она должна быть одобрена парламентом. Кроме того, президент пообещал, что нововведение не означает массовых увольнений, вместо этого будут расширены "функциональные позиции".

Но если переход части функций чиновников к машине - дело неопределенного будущего, то следить за поведением госслужащих в Индонезии начнут прямо сейчас. Власти уже издали указ о борьбе с радикализмом в госучреждениях. Теперь госслужащим официально запрещено делать в соцсетях "ненавистнические высказывания" касательно правительства, государственной идеологии Панчасила, конституции и национального девиза "Единство в многообразии". Лайкать и делать перепосты подобных высказываний тоже нельзя. Более того, госслужащим запрещено участвовать в мероприятиях, где "возможны подобного рода высказывания".

Уже запущен специальный сайт, где любой может сообщить о замеченном нарушении требований нового указа. За две недели на нем появилось 77 сообщений.

За нарушение госслужащему грозит в лучшем случае выговор, но дело может дойти и до увольнения. При этом, как отмечают пользователи индонезийских соцсетей, остается неясной грань между обычной критикой и ненавистническими высказываниями.