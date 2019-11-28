Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту

Новости

В Краснодаре модернизировали подстанцию "Лорис" 17:26
На Кубани полиция изъяла сто тонн спирта для фальшивой водки 17:25
Яровая предложила давать семейный капитал семьям с четырьмя и более детьми 17:23
В "Роскосмосе" обнаружили существовавшие десятилетиями схемы коррупции 17:20
В Корее среди женщин стала популярна стрельба в тире для снятия стресса 17:15
В Ростове задерживаются десять авиарейсов 17:09
Создано самоочищающееся покрытие для экранов смартфонов 17:01
США будут меньше платить НАТО по новой формуле членских взносов 17:00
МАЗ начал продавать криптовалюту 17:00
Рапота рассказал о юбилее Союзного государства и "дорожных картах" 16:45
Почтовики России и КНР будут вместе развивать трансграничную торговлю 16:36
В новой Москве ввели карантин по бешенству 16:34
Клэр Фой примет участие в съемках четвертого сезона "Короны" 16:34
В Госдуме оценили "счет", выставленный Киевом за корабли 16:31
Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Новая детская книга" 16:30
Генпрокуратура подала новый иск к экс-главе Серпуховского района Шестуну 16:28
В Осетии возбудили дело после массового отравления в детском саду 16:22
Ученые рассказали об опасностях для жильцов квартир и домов 16:21
Восстановлено лицо русского солдата, погибшего в наполеоновских войнах 16:20
Бундесвер опозорился на представлении военной моды 16:17
Украина объявила о новых правилах въезда в Донбасс 16:16
Находку в дельте Нила связали с посланием на Розеттском камне 16:15
Вышел русский трейлер нового мультфильма про Барашка Шона 16:14
Для Крымского моста начали настраивать железнодорожную автоматику 16:13
В Госдуме сравнили киевские сценарии реинтеграции Донбасса с тендером 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 15:54
Рубрика: В мире

Индонезия передаст функции чиновников искусственному интеллекту

Текст: Константин Волков
Президент Индонезии Джоко Видодо Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент Индонезии Джоко Видодо Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Индонезии Джоко Видодо Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Индонезии Джоко Видодо, выступая перед главами крупных индонезийских компаний, рассказал о своих планах на второй президентский срок, начавшийся в апреле. Главная цель, по словам Видодо - изменение структуры экономики Индонезии с целью уменьшения зависимости от природных ресурсов и переход к высокотехнологичному производству. Но для этого надо будет снизить расходы на бюрократию. В частности, президент заявил: "В настоящее время у нас в государственных органах есть четыре уровня чиновников. Так вот, третий и четвертый уровни отменят, вместо них станет работать искусственный интеллект, что позволит сделать нашу бюрократию более расторопной".

Фото: metamorworks / istock
Рынок испытывает дефицит в специалистах по искусственному интеллекту

При этом пока остается неясным, как эта действительно революционная реформа будет выглядеть на практике. Для начала она должна быть одобрена парламентом. Кроме того, президент пообещал, что нововведение не означает массовых увольнений, вместо этого будут расширены "функциональные позиции".

Но если переход части функций чиновников к машине - дело неопределенного будущего, то следить за поведением госслужащих в Индонезии начнут прямо сейчас. Власти уже издали указ о борьбе с радикализмом в госучреждениях. Теперь госслужащим официально запрещено делать в соцсетях "ненавистнические высказывания" касательно правительства, государственной идеологии Панчасила, конституции и национального девиза "Единство в многообразии". Лайкать и делать перепосты подобных высказываний тоже нельзя. Более того, госслужащим запрещено участвовать в мероприятиях, где "возможны подобного рода высказывания".

Уже запущен специальный сайт, где любой может сообщить о замеченном нарушении требований нового указа. За две недели на нем появилось 77 сообщений.

За нарушение госслужащему грозит в лучшем случае выговор, но дело может дойти и до увольнения. При этом, как отмечают пользователи индонезийских соцсетей, остается неясной грань между обычной критикой и ненавистническими высказываниями.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали санкции Украины частью информационной войны
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале
Рестораны и гостиницы одними из первых попадут под "регуляторную гильотину"
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов