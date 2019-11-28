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Рубрика: В мире

Истек срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2"

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В четверг вступает в силу разрешение Дании на строительство "Северного потока - 2" в территориальных водах страны. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка.

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Об этом РИА Новости сообщили в Датском энергетическом агентстве (DEA). Уточняется, что срок подачи апелляции закончился вечером 27 ноября. "Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия", - сообщил регулятор. Отметим, что по 27 ноября апелляционный совет Дании принимал жалобы на решение по "Северному потоку - 2". О намерениях воспользоваться этой возможностью заявлял министр энергетики Украины.

Напомним, газопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает прокладку двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект согласован со всеми странами, через которые пройдет труба. Общая мощность газопровода - 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток - 2" построен более, чем на 80%.

Газопровод заработает в середине следующего года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, уточнив, что речь идет о полноценном запуске газопровода, когда он выйдет на запланированные объемы прокачки газа покупателям.

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