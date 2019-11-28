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28.11.2019 15:25
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Юань, рубль и евро вытесняют доллар из внешней торговли России

Во втором квартале 2019 года доля расчетов в евро в торговле России с Китаем выросла до 53,1 процента. На китайский юань пришлась почти четверть расчетов - за тот же период годом ранее этот показатель составлял 18,8 процента. Доля рублевых расчетов выросла с 4,2 до 5,2 процента. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", который подготовил Институт "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
В портах КНР идет отгрузка товаров, отправляемых в Россию. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В портах КНР идет отгрузка товаров, отправляемых в Россию. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В портах КНР идет отгрузка товаров, отправляемых в Россию. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Китай является ключевым торговым партнером России (21 процент импорта товаров и 46 процентов импорта услуг). Расчеты с ним осуществляются главным образом в долларах. Однако в последние годы доллар интенсивно замещается расчетами в национальных валютах, - говорится в обзоре. - На юань пришлось почти 25 процентов всех расчетов за импорт, а в целом за первое полугодие на китайскую валюту пришлось 46,4 процента. По итогам прошлого года доля юаня не превышала 12 процентов, а в 2017 году составляла лишь 3,3 процента".

Пилотные проекты по продаже сырья за китайские юани запустили "Роснефть" и "Газпром нефть". Кроме того, в этом году Россия и Китай подписали соглашение об отказе проводить расчеты в долларах в пользу национальных валют.

Таким образом, во втором квартале 2019 года продолжила сокращаться доля долларовых расчетов во внешнеторговом обороте в пользу других валют. На рубль во втором квартале 2019 года пришлось 21,5 процента общего внешнеторгового оборота по сравнению с 20,2 процента в тот же период прошлого года. Наибольший удельный вес рублевых расчетов за импорт наблюдается в торговле со странами ЕАЭС. Доля рублевых расчетов за импорт из ЕС во втором квартале составила 29,5 процента.

Авторы комментария отмечают, что процесс дедолларизации в условиях санкционных и торговых войн наращивает темпы. Однако реализовать планы Минэкономразвития РФ по повышению доли расчетов в рублях во внешней торговле России с 20 до 30 процентов за 6 лет будет сложно.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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