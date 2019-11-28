Кабмин одобрил фундамент новой системы контрольно-надзорной деятельности

Кабинет министров на заседании в четверг в целом одобрил фундамент новой современной системы контрольно-надзорной деятельности в России. Проект федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" определяет, что проверять, а законопроект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - как это делать. Первый вице-премьер Антон Силуанов предложил подумать и о том, кто будет проводить проверки.

В России действует более двух миллионов обязательных требований к ведению бизнеса и почти 300 видов контроля разного уровня. 21 орган власти осуществляют нормативно-правовое регулирование, 33 органа власти наделены полномочиями для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Вся эта система из года в год подвергалась критике со стороны предпринимательского сообщества как мешавшая нормальной деятельности.

И власти бизнес услышали, причем премьер-министр Дмитрий Медведев предложил подойти к вопросу кардинально - методом "регуляторной гильотины" раз и навсегда избавить экономику от избыточных требований с 2021 года. Первыми же под нож попадут многие акты советского периода, их действие поручено прекратить уже с 1 января 2020 года.

- По сути речь идет о системном регулировании контрольно-надзорной деятельности (КНД), которое позволит сделать эту сферу более современной, более прозрачной, более эффективной, поможет уменьшить административную нагрузку на предпринимателей и на других лиц, которые являются объектом проверок, - заявил председатель правительства.

Первый законопроект направлен на создание более четкой и более компактной системы обязательных требований. "Эти требования необходимы с точки зрения предотвращения рисков для жизни, здоровья, - не отрицает премьер их необходимость. - При этом эти требования должны быть понятными". Главная задача заключается не в том, чтобы отменить старое регулирование, а в создании нового в тех случаях, когда оно необходимо, подчеркнул он.

- Цель всей этой работы не в том, чтобы отказаться от нормативного регулирования, а просто в том, чтобы оно было более современным и чтобы не обременяло бизнес и граждан, - указал Медведев.

Он обратил внимание еще на один важный аспект реформы - социальный. "Наша гильотина не должна превратиться в оружие, которое отсечет документы, важные для граждан, создающие права, преимущества, льготы, даже если эти льготы приняты при царе Горохе. Все это должно либо сохраниться, либо перекочевать в новейшее законодательство", - подчеркнул премьер.

Законопроект определяет общие условия и принципы установления обязательных требований, уточняет полномочия органов государственной власти, предусматривает механизмы, которые будут блокировать принятие необоснованных и избыточных норм и правил. "В том числе жестко регламентируя порядок разработки и вступления в силу нормативных актов, которые содержат обязательные требования", - добавил председатель правительства.

Требования должны быть законными и обоснованными, описал министр экономического развития Максим Орешкин основные нормативы к ним. Они могут вводиться только для предотвращения вреда, не должны дублироваться и пересекаться по своему предмету и содержанию. Требования должны быть предсказуемыми, для чего законопроектом устанавливаются сроки вступления их в силу: либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем через три месяца со дня опубликования.

Второй документ из пакета устанавливает базовые понятия и принципы государственного и муниципального контроля, закрепляет права и обязанности участников КНД, определяет полномочия всех уровней власти.

"Главными приоритетами в работе контролирующих органов должны стать защита жизни и здоровья людей, соблюдение их прав и законных интересов", - рассказал его основные положения премьер-министр. Все предприятия будут разделены по категориям реального риска в зависимости от тяжести возможных негативных последствий.

Оптимизируется перечень контрольных мероприятий. "Там, где производство не связано с прямой опасностью для здоровья, вместо масштабной выездной проверки можно провести мониторинговую закупку или выборочный контроль", - привел пример Медведев.

В законодательство введут понятие контрольно-надзорное производство. Оно предполагает единую процедуру проверок, чтобы в каждом ведомстве не писали свои правила и сроки. "Нужно это все упорядочить, зафиксировать исчерпывающий перечень оснований и поводов для открытия такого производства, регламентировать процедуры и действия", - заявил премьер-министр.

Наконец, основной формой взаимодействия между контролерами и бизнесом станет электронный обмен данными. Будет создан единый информационный ресурс, куда в режиме онлайн станет поступать информация о действиях контрольно-надзорных органов.

Работа над законопроектами не завершена. В ближайшее время их внесут в Государственную Думу, но, подчеркнул после заседания вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ко второму чтению правительство уже сейчас начинает готовить поправки. "Потому что на сегодняшний день пока не можем сказать, что они совершенны и представляют собой готовый продукт", - признал он. Это несовершенство Чуйченко объяснил отсутствовавшими до начала реформы полноценными профильными знаниями по КНД. В правительстве рассчитывают, что законодательная база новых принципов регулирования будет принята в весеннюю сессию.