Клэр Фой примет участие в съемках четвертого сезона "Короны"

Британская актриса Клэр Фой, сыгравшая ныне здравствующую королеву Елизаветы II в первом и втором сезонах сериала Netflix "Корона" (The Crown), а в третьем уступившая сию почетную роль соотечественнице Оливии Колман, снова появится в четвертом сезоне сериала, передает издание The Radio Times.

Официального подтверждения этому пока нет, однако появившиеся в Сети кадры позволяют сделать вывод о том, что речь будет идти о флешбэке (или флешбэках).

В третьем сезоне зрители увидели отсылки к детству Елизаветы. Вполне логично, что с течением времени появится необходимость в актуализации воспоминаний из ранней молодости британского монарха, и для воплощения ее образа в этой возрастной категории Клэр Фой вполне подходит.

Судя по одежде и реквизиту, Клэр Фой передаст важный эпизод в жизни королевы, ее речь по случаю достижения 21-летия, произнесенную в 1947 году во время путешествия по британским колониальным владениям в Африке.

OMG CLAIRE FOY IS BACK IN SEASON 4 #TheCrown 😍😍😍 tho it's only a flashblack of Elizabeth on her 21st radio birthday speech STILL!!! pic.twitter.com/ydLMTmpZpQ — Queen Lilibeth of Windsor (@yeyequinn) 27 ноября 2019 г.

В четверном сезоне зрители увидят жизнь Елизаветы на фоне противоречивого премьерства Маргарет Тэтчер. На настоящий момент известно, что рыжеволосую "бестию" (которую до сих пор проклинают немногие уцелевшие представители британского рабочего класса) сыграет Джиллиан Андерсон, а роль августейшей особы в преклонном возрасте (в пятом и шестом сезоне) достанется талантливой актрисе кино и театра (в том числе и музыкального) Имельде Стонтон.