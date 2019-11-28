Косачев раскритиковал позицию США по саммиту "нормандской четверки"

Сделав официальное заявление о безусловной поддержке Украины и необходимости жесткого давления на Россию в контексте предстоящего 9 декабря саммита "нормандской четверки", США в очередной раз продемонстрировали, что в любом процессе для них важен не столько результат, сколько продвижение собственных интересов.

Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой. Если исходить из черно-белой палитры в интерпретации происходящего на юго-востоке Украины ("Киев во всем прав, Москва во всем не права"), собираться во французской столице лидерам четырёх стран просто не нужно.

Это и есть суть американской позиции - "не нужно". Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе.

Судя по всему, у Парижа и Берлина все же более нюансированный взгляд на вещи. Саммит может получиться результативным. Но только в том случае, когда будут стараться все его участники. Как это уже дважды было в Минске, хотя и в ином составе. Тогда получилось положить договоренности хотя бы на бумагу (другое дело, что только на бумагу...). Получилось в том числе потому, что не мешали американцы.

Продолжают мешать. Ничего, справимся.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.