Лекарство от фейков

У студентов-юристов есть любимое развлечение: подсчитывать, кто больше найдет "признаков правонарушений" в литературной классике или фольклоре. Лидером оказывается в данном случае не "Преступление и наказание", а пушкинская "Сказка о царе Салтане". В ее сюжете - больше десятка тяжких и особо тяжких преступлений, нарушения всевозможных кодексов и т.д.

Чудесные стихи, написанные гусиным пером без малого 200 лет назад, прекрасно иллюстрируют одну из самых больших проблем современной "цифровой реальности". Имя ей - фейки. Или, если по-русски - фальшивые новости, клевета, распространение заведомо ложных сведений в корыстных целях на широкую аудиторию. На такую приманку попадались и сказочные цари Салтаны, и вполне современные образованные люди. Общее одно: ничем хорошим это не кончалось.

Слух не пройдет!

В сказках, конечно, добро всегда побеждает зло, а мерзкие персонажи вынуждены утирать слезы и каяться. В реальности так бывает редко. Фейковые новости уверенно лидируют в топе новостей, а опровержения часто запаздывают. Пословица "соврет - недорого возьмет" в данном случае не работает. Ущерб от лживых сообщений и общего смятения может быть очень серьезным - вплоть до трагических последствий. Такое, например, случается в моменты стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Подобные угрозы каждое государство предотвращает по-своему. И Россия - тоже. Уже больше полугода в нашей стране действуют законы, которые запрещают публикацию фальшивок в интернете и призваны оградить от них людей. В сентябре Роскомнадздор заявил, что готов создать отдельный реестр источников и авторов фейковых новостей. Уже удалены около 50 сайтов и порядка 130 "зеркал". Пока неясно, насколько сложно будет выйти после блокировки из черного списка "на волю". Но кому- то придется ходить в суды как на работу - это точно.

- В законодательстве нет термина "фейковые новости", - поясняет один из инициаторов пакета законопроектов о запрете "фейк-ньюс", депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. - Закон оперирует таким понятием, как недостоверная или заведомо недостоверная общественно значимая информация. Для неблаговидных целей могут работать целые фабрики по производству лживых сообщений. Цели разные - посеять панику, вызвать страх, реакцию отторжения или даже агрессию. Как показала практика, часто это происходит во время чрезвычайных ситуаций, при стихийных бедствиях. Например, так было при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Именно после них в социальных сетях стали распространяться страшные сообщения о сотнях погибших и превышении уровня радиации, а также призывы спешно закупать продукты или бежать из города. Все - анонимные, но со ссылками на "родственника из МЧС". Паника нарастала стремительно. Но к тому времени уже были приняты поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" (он же 149-й ФЗ). Фейковые сообщения стали немедленно блокироваться. Так, обещают правоохранители, будет с каждым, кто осмелится распространять в сети заведомую опасную ложь.

Это, конечно, крайности. Более спокойная классика жанра - постоянные кампании в интернете и СМИ. Например, против отечественного препарата "кагоцел", включенного в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он относительно недорогой, есть в каждой аптеке, успешно борется с вирусом и устраняет неприятные симптомы. Не всесилен, но действует очень неплохо. Эффективность подтверждена клиническими испытаниями, иначе бы и в список не включили. По всем перечисленным выше причинам конкурентам он - как кость в воспаленном горле. Поэтому из года в год тиражируется одно и то же "обвинение". В него входит некое вещество, которое может вызвать противозачаточный эффект. Только жулики , создающие эти фейки, умалчивают, что этого вещества в нем столько же, сколько хлора и натрия в свободном виде в поваренной соли. То есть нет вообще. Формула поваренной соли - NaCl. В свободном виде хлор - сильное отравляющее вещество. Натрий в чистом виде - металл, который нельзя хранить на воздухе, потому что при его реакции с парами воды будет жуткий грохот, вспышка и прочий тарарам! Аналогично, чистое вещество госсипол, которое китайцами изучалось как контрацептив, и производные этого вещества в молекуле "кагоцела" имеют абсолютно разные свойства. Опустить один факт и какой простор для домыслов! Мало кто из неподготовленных людей не содрогнется, прочитав, что такие средства ведут к бесплодию.

Блок-пост

Однако теперь для ограничения доступа к недостоверной общественно значимой информации судебных решений не будет требоваться. Процедура блокировки фальшивок будет довольно проста. Генеральный прокурор или его замы могут направить предписание в Роскомнадзор. Он, в свою очередь, потребует от редакции или интернет-ресурса удалить противозаконную информацию. Если этого не произойдет, Роскомнадзор может заблокировать ресурс целиком. Закон не распространяется на новостные агрегаторы (их работу регулирует отдельная статья ФЗ), а лицензированные масс-медиа отвечают за ложь и клевету по Федеральному закону "О СМИ". За фейк могут заблокировать их сайты. Еще один закон вносит поправки в КоАП РФ и определяет размер штрафов: до 100 тысяч рублей - для граждан, до 200 тысяч - для должностных лиц и до полумиллиона - для юридических лиц. Если же фейки спровоцировали массовые беспорядки и гибель людей, то физическое лицо заплатит штраф до 400 тысяч рублей, должностное - до 900 тысяч, юридическое - до полутора миллионов.

Если фальшивку разместил рядовой пользователь интернета (в виде поста, фото или видео) - Роскомнадзор обращается не к нему, а к администрации социальной сети, в которой появилось сообщение. Дальше действуют админы - требуют удалить контент или блокируют его сами. Блогер при этом тоже безнаказанным не останется.

- Даже если само сообщение удалено, это не означает, что состав административного нарушения или уголовно-наказуемого деяния перестает иметь место, - поясняет партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры", юрист Дмитрий Горбунов. - Это касается и авторов, и тех, кто его сообщение "перепостил". Если репост не содержит пояснений к приводимой цитате или всему сообщению целиком, его автора также можно привлечь к ответственности. Это расценивается как участие в распространении недостоверной информации.

Ложь без спасения

И все-таки закон - не панацея. Мошенники при желании лазейки найдут. Например, распространяют ложь через мессенджеры или общие чаты в них. Дезинформация приобретает вид "частной переписки" или "разговора". Примерно так же "сватья баба Бабариха" нашептывала царю Салтану гадости про его молодую жену и новорожденного ребенка - "неведому зверушку". Проверять слухи он и не подумал.

Шутки шутками, а паника паникой. Как пояснил эксперт Института развития Интернета (ИРИ) Виктор Леванов, порой сетевые фейки способны обвалить целые отрасли и сегменты рынка. Так произошло, например, с японским автомобилестроением после аварии на АЭС в Фукусиме: машины боялись покупать из-за слухов об их "радиоактивности".

Человеческий страх за свое здоровье и жизнь, за судьбу близких - мощнейший рычаг, на который очень легко нажать и сдвинуть с места неосторожным или лживым словом. Нелегко и доказать в суде "особую общественную опасность" публикаций, замаскированных под "экспертизу" или "научный анализ", например, лекарств или вакцин. Ну кто подсчитает, сколько людей под влиянием таких новостей отказалось от прививки или лекарства и как итог - более тяжело перенесли краснуху, грипп, пневмонию... Да что там грипп - не так давно влиятельное издание "Индепендент" посвятило обширную статью расследованию "эпидемии слухов" в Демократической республике Конго о том, что на самом деле вируса, из-за которого лихорадка Эбола буквально косит ее жителей, "не существует". Мол, все это - лишь "выдумка фармацевтов". Или "заговор врачей, которые хотят убить конголезцев". Наперекор фактам люди верят, "чтобы не бояться". А экстремисты - убивают медиков и разрушают госпитали. К скольким новым жертвам это может привести, сказать сложно. Привлечь авторов фейка к ответу - практически нереально. Свобода неуловимых мнений! Плюс, конечно, коммерческая составляющая. В условиях, когда на фармацевтическом рынке конкуренция становится все жестче, формы она тоже приобретает порой самые "черные", уж точно - не лекарственные.

Производители лекарств и вакцин пока оборону держат. Новую линию по выпуску вакцин против возбудителя лихорадки Эбола недавно в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева тожественно открыли в Новосибирской области. Скромный и привычный "кагоцел" по-прежнему работает, помогает и никак не сказывается на демографии. Но авторы фейков не дремлют.

Не за горами новые фейк-атаки, слухи, псевдонаучные комментарии - что там еще в неизменном арсенале? Лучшая вакцина и лекарство здесь - здравый смысл, спокойствие и умение жить собственным умом. К сожалению, иногда в интернете и соцсетях именно они - в самом большом дефиците.