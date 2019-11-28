Восстановлено лицо русского солдата, погибшего в наполеоновских войнах

В Голландии реконструктор Майя де Холлоши восстановила скульптурный портрет русского солдата, погибшего 6 октября 1799 года в битве под Кастрикумом.

Рядового из русского экспедиционного корпуса Ивана Германа назвали условным именем Казимир. Скелет солдата был обнаружен в 2013 году на севере Голландии в песчаных дюнах под Кастрикумом. Вместе с останками найдены русские форменные пуговицы, латунная пряжка для патронного мешка с двуглавым орлом и запасной кремень для ружья.

Технология восстановления опубликована на портале музея Huis van Hilde. Судя по мундиру, Казимир служил в Черниговском мушкетерскому полку.

Напомним, что в 1799 году около 18 тысяч русских солдат под командованием генерала Ивана Германа фон Ферзена приняли участие в русско-английской экспедиции против союзной Наполеону Голландии. Однако потерпели поражение от франко-голландской армии в битвах под Бевервейком и Кастрикумом. Потеряв несколько тысяч, человек русский корпус в 1800 году вернулся в Россию.