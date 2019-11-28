Лукашенко подтвердил курс на развитие отношений с Бишкеком

Готовность к всестороннему сотрудничеству с Бишкеком подтвердил белорусский лидер в ходе двусторонней встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым 28 ноября. Она состоялась буквально перед началом саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Президент РБ дал высокую оценку большой работе, проделанной Кыргызстаном на посту председателя в ОДКБ. "Вы столько приложили усилий для того, чтобы провести массу мероприятий в течение этого года по всем направлениям и во всех регионах. Не только здесь - на юге, но даже в Беларуси по линии ОДКБ проводили и проводятся мероприятия", - отметил Лукашенко, обращаясь к своему визави.

С такой же ответственностью, подчеркнул он, Бишкек относится и к работе на площадке Евразийского экономического союза. "Это говорит о том, что Кыргызстан прилагает огромные усилия, чтобы обезопасить свою республику и поднять ее экономику".

Оценивая перспективы экономической интеграции, Лукашенко выразил уверенность, что обеим странам под силу в разы увеличить взаимный товарооборот. "Мы никогда не будем для вас чужими людьми там - на западе. Если что-то надо, мы всегда готовы подключиться и при всех равных условиях отдать приоритет Кыргызстану", - подчеркнул он.

Кстати, как уточнил источник в администрации белорусского руководителя, договорно-правовая база отношений между дружественными государствами составляют 45 соглашений. А товарооборот в прошлом году достиг $130,9 млн. Основу белорусских поставок в республику Центральной Азии в текущем году формируют молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, изолированные провода, столярные строительные изделия.

В Кыргызстане действуют 56 представительств субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, а на территории РБ работают четыре предприятия с кыргызским капиталом, в том числе три совместных и одно иностранное.

Республика заинтересована в создании совместных сборочных производств трансформаторов и лифтов. Бишкеку также интересна продукция предприятий МАЗ и "Белкоммунмаш". "Для города актуален вопрос приобретения новой пассажирской техники - комфортабельных троллейбусов, автобусов, сообщил в среду посол Беларуси в Кыргызстане Андрей Страчко.