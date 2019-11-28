Лукашенко рассказал о мирных инициативах и глобальных угрозах

На мирных инициативах и глобальных угрозах безопасности сосредоточил 28 ноября внимание участников саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке белорусский руководитель, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Прежде всего, глава РБ высказал озабоченность в связи с глобальным политическим и экономическим противостоянием между ведущими мировыми державами. Он упомянул и о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, отметив, что Минск выступил с предложением принять многостороннюю политическую Декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Актуальной, по его словам, остается и белорусская инициатива о возобновлении широкого диалога по вопросам международной безопасности по аналогии с Хельсинкским процессом и направлении его на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии.

Особую озабоченность оратора вызывает растущая численности группировки НАТО на западных рубежах ОДКБ и в непосредственной близости от границ Беларуси. Милитаризация рубежей, констатировал президент, вынуждает вырабатывать адекватные ответные меры дипломатического, информационного и военного характера, уточнил он.

Обратил внимание Лукашенко и на тенденцию роста протестного движения и региональные вооруженные конфликты, которые, по его мнению, остаются одним из основных источников политических, военных и террористических угроз, нелегальной миграции, незаконного транзита оружия.

Среди приоритетных направлений деятельности ОДКБ, полагает белорусский лидер, должно прочно закрепиться обеспечение информационной безопасности. Он предложил "сформировать пояс цифрового добрососедства, направленный на разрядку напряженности в информационной сфере, установление общих правил ответственного поведения сторон в виртуальном пространстве".

Высказался президент и за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими организациями. Этому, в том числе, может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса "Партнера" организации, а также "Наблюдателя" при ОДКБ.

На саммите в Бишкеке, сообщают местные источники, сегодня ожидается принятие заявления СКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности. Кроме того, будет подписан План коллективных действий государств - членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в совершенствовании всей системы противодействия террористическим вызовам и угрозам. Он был разработан исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной антитеррористической коалиции.

В повестку дня включен и проект решения о перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Будет также вынесен на подписание проект решения, предусматривающий внесение изменений в Положение об операции постоянного действия государств - членов ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ").

Как уже сообщал "СОЮЗ", планируется утвердить и план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.