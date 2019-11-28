Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД

Франция не приняла предложение России о введении моратория на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, тем не менее, уточнив, что "воспринял его как основу для обсуждений".

Таким образом Макрон, который в четверг провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прокомментировал появившиеся в прессе данные о том, что он ответил на предложение президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер направил азиатским и европейским коллегам предложение ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Напомним, власти США в текущем году в одностороннем порядке вышли из двустороннего с Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), после чего появились слухи о планах Вашингтона развернуть такие вооружения в ряде стран Азии и Европы.