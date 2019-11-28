Матвиенко: Надо создать координационный орган в сфере детского отдыха

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о создании единого координационного органа, который бы на федеральном уровне занимался вопросами детского отдыха.

"Может быть, есть смысл подумать о создании на федеральном уровне координационного органа по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков", - сказала она на заседании Совета по при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. "Давайте вместе подумаем, как наиболее эффективно можно решить этот вопрос", - предложила она членам Совета.

По мнению главы Совфеда, сейчас положение в сфере детского отдыха "пока далеко от идеального" - количество летних лагерей снижается, лишь для трети школьников организован досуг и оздоровление в период каникул.

Для исправления ситуации необходимо создать в России специальную программу развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, считает Матвиенко, "чтобы уникальный опыт "Артека", "Сириуса", других крупных детских центров распространялся в регионы и становился доступным для каждого ребенка независимо от дохода его семьи".

Однако региональные и муниципальные бюджеты не в состоянии самостоятельно "потянуть" расходы на организацию детского отдыха. "Чтобы привлечь инвесторов, максимально задействовать механизмы государственно-частного партнерства, на законодательном уровне необходимо разработать систему экономических стимулов", - заявила спикер. "Уверена, что и профсоюзы могли бы вернуть себе ту роль, которую они многие годы играли в этой сфере", - добавила она.