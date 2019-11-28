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Текст:   Владимир Кузьмин 
12:35 28.11.2019

Правительство ввело новые льготы для жителей села

Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать процентные ставки, чтобы для граждан они не превышали 5 процентов.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила возмещения банкам недополученных доходов по выданным потребительским кредитам на повышение уровня благоустройства домовладений в сельской местности. Программа будет запущена в рамках реализации новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На что нужно обращать внимание при покупке жилья в ипотеку

С 1 января граждане смогут обратиться в уполномоченные банки за кредитом для проведения в дом центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации или отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда.

Размер кредита для большинства регионов ограничен 250 тысячами рублей. До 300 тысяч могут получить проживающие в Ленинградской области и регионах Дальнего Востока. Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.

Еще одно условие касается срока кредитного договора. Он не может превышать 5 лет.

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