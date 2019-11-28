Федеральный закон от 26 ноября 2019 г. N 378-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регистрации международных фондов"

Принят Государственной Думой 13 ноября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; N 53, ст. 8411, 8440) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами "и международных фондах";

2) после наименования дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 1. Общие положения";

3) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом

1. Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции (далее - международная компания), права и обязанности его участников, особенности его деятельности, реорганизации и ликвидации, а также правовое положение фонда, имеющего статус международного фонда (далее - международный фонд), зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц на территории специального административного района в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции (далее - международный фонд, зарегистрированный в порядке редомициляции) или в порядке инкорпорации (далее - международный фонд, зарегистрированный в порядке инкорпорации), права и обязанности учредителей международного фонда, особенности его деятельности и ликвидации.

2. Международной компанией может стать иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией и принявшее решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке (далее - иностранное юридическое лицо).

3. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону и существу возникающих из него отношений.

4. К международным фондам не применяются положения Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".

5. Положения Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" применяются к международным фондам в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона. К международным фондам не применяются положения пункта 6 статьи 2, статей 13 и 131, пункта 2 статьи 18, статей 231 и 27, пунктов 3, 32, 5, 7 и 14 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".";

4) после статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 2. Международные компании";

5) после статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 3. Международные фонды";

6) дополнить статьями 121 - 1214 следующего содержания:

"Статья 121. Основные положения о международных фондах

1. Международный фонд - унитарная некоммерческая организация, зарегистрированная на территории специального административного района, не имеющая членства, учрежденная иностранным юридическим лицом (лицами) и (или) российским юридическим лицом (лицами), которое является участником (которые являются участниками) специального административного района, для осуществления управленческих, социальных и иных функций некоммерческого характера (далее - уставные цели). Целями создания и деятельности международного фонда не могут являться:

1) распределение полученной прибыли между учредителями или осуществление иных выплат в пользу учредителей, лиц, входящих в органы управления международного фонда, или третьих лиц;

2) деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом физического лица;

3) злоупотребление принципом ограниченной ответственности международного фонда, в том числе посредством единоличного управления лицом исключительно в собственном интересе имуществом, переданным в международный фонд, как если бы имущество принадлежало непосредственно этому лицу.

2. Фонд может приобрести статус международного фонда одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц посредством:

1) регистрации в порядке редомициляции на территории специального административного района иностранного унитарного юридического лица, учредители которого не являются его участниками и не участвуют в распределении прибыли, а также не имеют в нем прав членства, которое создано в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и которое приняло решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке (далее - иностранное унитарное юридическое лицо);

2) регистрации в порядке инкорпорации на территории специального административного района международного фонда, созданного участником специального административного района и (или) иностранным юридическим лицом (далее - учредитель) на основе добровольных имущественных взносов в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

3. Государственная регистрация международного фонда в едином государственном реестре юридических лиц осуществляется при соблюдении следующих требований:

1) иностранным унитарным юридическим лицом (в случае регистрации в порядке редомициляции) или учредителем (учредителями) международного фонда (в случае регистрации в порядке инкорпорации) подана заявка на заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края";

2) балансовая стоимость активов учредителя международного фонда на основании его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки, указанной в пункте 1 настоящей части, в том числе активов, находящихся за рубежом, составляет не менее 500 миллионов рублей;

3) в случае регистрации международного фонда в порядке редомициляции иностранное унитарное юридическое лицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, указанном в пункте 4 части 3 статьи 2 настоящего Федерального закона;

4) цели создания международного фонда не противоречат основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации.

4. Место нахождения международного фонда расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края".

5. Учредителем международного фонда не может являться физическое лицо, кредитная организация, некредитная финансовая организация, оператор платежных систем или оператор услуг платежной инфраструктуры.

6. Уступка прав учредителя международного фонда или третьего лица, наделенного в соответствии с уставом или внутренними документами международного фонда правами, возникшими в связи с созданием международного фонда, перевод обязанностей таких лиц, возникших в связи с созданием или деятельностью международного фонда, их отчуждение в иной форме и передача указанных прав и (или) обязанностей в доверительное управление не допускаются.

7. К международным фондам применяются положения части 14 статьи 2, частей 17 и 18 статьи 5 настоящего Федерального закона, а к международным фондам, зарегистрированным в порядке редомициляции, применяются также положения пункта 2 части 2, частей 3 - 7 статьи 4, частей 14 - 16 статьи 5 настоящего Федерального закона.

Статья 122. Порядок и правовые последствия регистрации международного фонда

1. Международный фонд подлежит государственной регистрации на территории специального административного района в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации международного фонда.

2. Сведения о международном фонде при его регистрации, сведения о ликвидации международного фонда, а также иные предусмотренные федеральными законами сведения вносятся в единый государственный реестр юридических лиц регистрирующим органом на основании документов, направленных управляющей компанией.

3. При государственной регистрации международного фонда в порядке инкорпорации учредитель представляет в управляющую компанию следующие документы:

1) заявление о государственной регистрации международного фонда по форме, установленной регистрирующим органом;

2) решение о создании международного фонда в виде протокола собрания учредителей, договора или иного документа;

3) утвержденный устав международного фонда;

4) документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени учредителя без доверенности;

5) документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 121 настоящего Федерального закона.

4. При государственной регистрации международного фонда в порядке редомициляции иностранное унитарное юридическое лицо представляет в управляющую компанию следующие документы:

1) заявление о государственной регистрации международного фонда по форме, установленной регистрирующим органом;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию (создание) иностранного унитарного юридического лица;

3) копию устава (учредительного документа) иностранного унитарного юридического лица со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями;

4) решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного унитарного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международного фонда;

5) утвержденный устав международного фонда;

6) копию годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности иностранного унитарного юридического лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее формирования в соответствии с личным законом иностранного унитарного юридического лица, с приложением копии аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности (если имеется);

7) документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющего право действовать от имени иностранного унитарного юридического лица без доверенности;

8) решение уполномоченного органа иностранного унитарного юридического лица об определении лица (лиц), имеющего право действовать от имени международного фонда без доверенности;

9) заверение иностранного унитарного юридического лица об отсутствии обстоятельств, препятствующих государственной регистрации международного фонда;

10) сведения (в виде информации, содержащей фамилию, имя, отчество бенефициара, адрес места жительства) о бенефициарных владельцах иностранного унитарного юридического лица при наличии у иностранного унитарного юридического лица таких бенефициарных владельцев;

11) документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 121 настоящего Федерального закона.

5. Документы, которые указаны в частях 3 и 4 настоящей статьи и которые выданы, составлены или удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами территории Российской Федерации по нормам иностранного права, представляются при наличии их легализации или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

6. Документы, которые указаны в частях 3 и 4 настоящей статьи и составлены на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

7. Международный фонд, зарегистрированный в порядке редомициляции, считается созданным с даты регистрации иностранного унитарного юридического лица. Международный фонд, зарегистрированный в порядке инкорпорации, считается созданным с момента внесения записи о его государственной регистрации.

8. Государственная регистрация международного фонда не облагается государственной пошлиной.

9. Управляющая компания рассматривает документы, предусмотренные частью 3 или 4 настоящей статьи, в срок не более двух рабочих дней со дня их поступления и принимает решение:

1) о направлении документов, указанных в пунктах 1 - 4 части 3 или пунктах 1 - 5, 7, 8 части 4 настоящей статьи, в регистрирующий орган;

2) об отказе в направлении документов в регистрирующий орган.

10. О принятом решении управляющая компания сообщает заявителю не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

11. Основаниями для отказа заявителю в передаче документов, указанных в пункте 1 части 9 настоящей статьи, в регистрирующий орган являются:

1) несоответствие международного фонда или иностранного унитарного юридического лица (в случае регистрации международного фонда в порядке редомициляции) требованиям, установленным частями 1 - 5 статьи 121 настоящего Федерального закона;

2) представление неполных или недостоверных сведений;

3) несоответствие сведений, указанных в заявлении о государственной регистрации международного фонда, сведениям, содержащимся в других представленных документах.

12. Регистрация международного фонда осуществляется в порядке, установленном в соответствии с частями 9, 12 и 13 статьи 5 настоящего Федерального закона.

Статья 123. Применимое право и подсудность споров

1. Личным законом международного фонда с момента его государственной регистрации в Российской Федерации является российское право.

2. Устав международного фонда, зарегистрированного в порядке редомициляции, может предусматривать применение к отношениям, связанным с осуществлением прав его учредителей, и к внутренним отношениям международного фонда (в том числе к порядку принятия решений о создании или ликвидации международного фонда, управления международным фондом, взыскания причиненных международному фонду убытков с органов фонда) норм иностранного права, которое применялось к иностранному унитарному юридическому лицу до даты государственной регистрации международного фонда в порядке редомициляции, при условии, что такие нормы применялись к иностранному унитарному юридическому лицу до принятия решения об изменении его личного закона. В этом случае соответствующие нормы иностранного права применяются с учетом всех последующих изменений и устав международного фонда должен включать арбитражное соглашение о передаче в третейский суд, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, всех споров из отношений, указанных в настоящей части.

3. За соответствие положений устава международного фонда нормам иностранного права отвечает международный фонд.

4. Если в уставе международного фонда прямо не урегулированы какие-либо отношения и отсутствует ссылка на законодательство, которым они должны регулироваться, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения законодательства Российской Федерации.

5. Устав международного фонда, зарегистрированного в порядке инкорпорации, может предусматривать, что споры, возникающие в связи с осуществлением прав учредителя международного фонда и внутренними отношениями международного фонда, могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением. Положения настоящей части также применяются к международному фонду, зарегистрированному в порядке редомициляции, устав которого не предусматривает применение иностранного права к отношениям, указанным в части 2 настоящей статьи.

6. Положения частей 14 - 16 статьи 4 настоящего Федерального закона применяются к арбитражному соглашению, включенному в устав международного фонда, зарегистрированного в порядке редомициляции.

Статья 124. Виды деятельности международного фонда

1. В соответствии с уставными целями международный фонд вправе осуществлять:

1) права и обязанности в отношении имущества, переданного международному фонду его учредителем (учредителями) и иными лицами, в том числе права и полномочия, предусмотренные ценными бумагами;

2) полномочия, права и обязанности, связанные с участием в органах управления юридических лиц, осуществлением корпоративных прав или иных прав и полномочий в отношении юридических лиц (в том числе на основании договора);

3) иные полномочия, права и обязанности в соответствии с уставными целями международного фонда.

2. В целях пункта 2 части 1 настоящей статьи юридическим лицом, в отношении которого международному фонду могут быть предоставлены права на участие в управлении, корпоративные права или иные права и полномочия, может являться как российское юридическое лицо, так и иностранное юридическое лицо, в том числе лицо, являющееся учредителем международного фонда.

3. Международный фонд вправе осуществлять полномочия, права и обязанности, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, в случае, если такая возможность прямо установлена уставом международного фонда. Порядок осуществления международным фондом полномочий, прав и обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи, и ограничения на осуществление международным фондом определенных видов деятельности устанавливаются уставом международного фонда.

4. Международный фонд вправе осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено его уставом и соответствует его уставным целям. Соответствующая уставным целям деятельность, указанная в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, а равно и участие международного фонда в российских юридических лицах и (или) иностранных юридических лицах, не признается предпринимательской деятельностью.

Статья 125. Учредительные и внутренние документы международного фонда

1. Учредительным документом международного фонда является его устав.

2. Устав международного фонда должен предусматривать цели создания международного фонда, порядок назначения и прекращения полномочий органов управления международного фонда, а также в случае ликвидации международного фонда порядок и условия возврата имущества международного фонда, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, его учредителю (учредителям) и (или) направления его на цели, указанные в уставе международного фонда.

3. Устав международного фонда может предусматривать:

1) ограничение на совершение международным фондом определенных сделок (видов сделок) с имуществом международного фонда, в том числе обязательное получение согласия учредителя (учредителей) или коллегиального органа управления на совершение таких сделок (видов сделок);

2) источники и порядок формирования имущества международного фонда, включая запрет на передачу определенного имущества в пользу международного фонда;

3) порядок одобрения сделок международного фонда;

4) возможность внесения изменений в устав международного фонда либо запрет на изменение всех или некоторых положений устава после учреждения международного фонда;

5) возможность учредителя (учредителей) международного фонда и иных третьих лиц участвовать в управлении международным фондом и формировании его органов управления;

6) арбитражное соглашение о передаче споров, связанных с внутренними отношениями международного фонда, на рассмотрение третейского суда, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) порядок проведения заседаний коллегиальных органов международного фонда, включая порядок подтверждения принятия коллегиальными органами международного фонда решений и составов членов этих органов, присутствовавших на заседаниях и голосовавших при принятии решений;

8) возможность пополнения состава имущества международного фонда за счет поступлений от третьих лиц;

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. Если предусмотрено уставом международного фонда, учредитель (учредители) международного фонда при учреждении, коллегиальный орган управления международного фонда, иные органы международного фонда, наделенные соответствующим полномочием, вправе утверждать внутренние документы, регулирующие деятельность международного фонда и его органов. Положения внутренних документов международного фонда не могут противоречить его уставу и обязательны для всех органов международного фонда и его учредителя (учредителей).

Статья 126. Источники формирования имущества международного фонда

1. Источниками формирования имущества международного фонда в денежной и иных формах являются поступления от учредителей при учреждении международного фонда, регулярные и единовременные поступления от учредителей международного фонда после его учреждения, а также любые другие не запрещенные законом поступления, направленные на реализацию уставных целей.

2. Имущество международного фонда может состоять из любых объектов гражданских прав, включая иностранные ценные бумаги и финансовые инструменты, не допущенные к публичному обращению в Российской Федерации.

3. Международный фонд приобретает статус квалифицированного инвестора:

1) в отношении переданных ему ценных бумаг и финансовых инструментов иностранных эмитентов - с момента такой передачи;

2) в отношении переданных ему ценных бумаг и финансовых инструментов российских эмитентов - со дня признания его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Статья 127. Порядок управления имуществом международного фонда

1. Международный фонд использует свое имущество только для осуществления уставных целей в порядке, определенном уставом международного фонда.

2. Если иное не предусмотрено уставом международного фонда, международный фонд не вправе распоряжаться имуществом, переданным ему учредителем (учредителями), следующими способами:

1) отчуждать такое имущество или какую-либо его часть, в том числе отчуждать исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;

2) предоставлять такое имущество в качестве обеспечения по каким-либо обязательствам международного фонда или третьего лица;

3) передавать права безвозмездного пользования таким имуществом;

4) передавать ценные бумаги и доли в уставном капитале юридических лиц в доверительное управление с правом осуществления прав по указанным ценным бумагам и долям;

5) предоставлять исключительную лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности;

6) совершать иные действия по распоряжению имуществом, не поименованные в уставе международного фонда в качестве допустимых.

3. Уставом международного фонда может быть предусмотрено условие об обязательном возврате внесенных учредителем (учредителями) в международный фонд акций и долей в уставном капитале российских юридических лиц и (или) иностранных юридических лиц, а также ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций и долей в уставном капитале российских юридических лиц и (или) иностранных юридических лиц, в случае ликвидации международного фонда.

4. Сведения о наличии ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, а также условия, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, подлежат внесению международным фондом в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации международного фонда в едином государственном реестре юридических лиц или внесения соответствующих изменений в устав международного фонда. Сделка, совершенная в нарушение ограничения, сведения о котором в соответствии с настоящей статьей опубликованы в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, является ничтожной (пункт 1 статьи 1741 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Учредитель (учредители) международного фонда вправе потребовать проведения аудита деятельности международного фонда выбранным им аудитором. В случае проведения такого аудита оплата услуг аудитора осуществляется за счет учредителя (учредителей) международного фонда, по требованию которого он проводится. Расходы учредителя (учредителей) международного фонда на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению коллегиального органа управления международного фонда за счет средств международного фонда.

Статья 128. Органы управления международного фонда

1. Органами управления международного фонда являются коллегиальный орган управления и исполнительный орган.

2. Уставом международного фонда может быть предусмотрено создание иных органов управления.

3. Устав международного фонда может предусматривать требования, предъявляемые к членам органов управления международного фонда.

Статья 129. Коллегиальный орган управления международного фонда

1. К исключительной компетенции коллегиального органа управления международного фонда относятся вопросы, отнесенные федеральными законами и уставом международного фонда к исключительной компетенции коллегиального органа управления международного фонда.

2. Порядок формирования коллегиального органа управления международного фонда и прекращения полномочий членов коллегиального органа управления международного фонда устанавливается уставом международного фонда.

3. Количественный состав коллегиального органа управления международного фонда определяется уставом международного фонда и не может составлять менее двух лиц.

4. В коллегиальный орган управления международного фонда могут входить только физические лица.

5. Если иное не предусмотрено уставом международного фонда, каждый член коллегиального органа управления международного фонда обладает одним голосом. Передача права голоса членом коллегиального органа управления международного фонда иному лицу не допускается.

6. Заседание коллегиального органа управления международного фонда правомочно, если на нем присутствует более половины его членов, при условии, что присутствие большего числа его членов не предусмотрено уставом международного фонда.

7. Порядок проведения заседаний коллегиального органа управления международного фонда и осуществление его полномочий определяются уставом международного фонда или внутренними документами международного фонда. Устав международного фонда может предусматривать проведение заседаний коллегиального органа управления международного фонда посредством применения теле- и видео-конференц-связи. Устав международного фонда может предусматривать проведение заседаний коллегиального органа управления международного фонда посредством очно-заочного голосования.

8. Принятие коллегиальным органом управления международного фонда решения и состав членов этого органа, присутствовавших на заседании и голосовавших при принятии решения, подтверждаются путем нотариального удостоверения или в ином порядке, предусмотренном уставом международного фонда.

Статья 1210. Исполнительный орган международного фонда

1. В международном фонде образуется единоличный исполнительный орган. Устав международного фонда может предусматривать создание коллегиального исполнительного органа международного фонда.

2. Исполнительный орган международного фонда осуществляет текущее руководство деятельностью международного фонда и подотчетен коллегиальному органу управления международного фонда.

3. К компетенции исполнительного органа международного фонда относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию иных органов международного фонда, определенную настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом международного фонда.

4. Члены коллегиального исполнительного органа международного фонда не могут составлять более одной четвертой состава коллегиального органа управления международного фонда.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа международного фонда, может быть избрано из числа членов коллегиального органа управления международного фонда, но не может быть одновременно председателем коллегиального органа управления этого международного фонда.

Статья 1211. Ежегодный отчет о результатах деятельности

1. Коллегиальный орган управления международного фонда ежегодно в течение шести месяцев после окончания отчетного года составляет отчет о результатах деятельности международного фонда и обеспечивает бесплатный доступ к нему всех органов управления международного фонда и лиц, указанных в уставе международного фонда или внутренних документах международного фонда.

2. Учредитель (учредители) международного фонда не может быть лишен права получения доступа к отчету о результатах деятельности международного фонда.

Статья 1212. Контроль за деятельностью международного фонда

1. Международный фонд обязан представлять в управляющую компанию документы, содержащие отчет о своей деятельности.

2. Международный фонд, учредителем (учредителями) которого не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства и который не имел в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, если доходы от имущества и иные поступления средств такого международного фонда в течение года составили менее трех миллионов рублей, вместо отчета о своей деятельности, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, представляет в управляющую компанию заявление о продолжении своей деятельности с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям, предусмотренным настоящей частью.

3. В рамках осуществления федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций уполномоченный орган вправе проводить проверки, предметом которых является соответствие деятельности международного фонда его уставным целям и требованиям настоящего Федерального закона.

4. В случае необходимости получения от международного фонда сведений и документов, необходимых для реализации полномочий по осуществлению федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, уполномоченный орган обращается с запросом в управляющую компанию, которая предоставляет указанные сведения и документы в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

5. При отсутствии запрошенных сведений и документов управляющая компания обращается в международный фонд с запросом о предоставлении таких сведений и документов в срок не более двадцати рабочих дней, а также в день направления этого запроса информирует уполномоченный орган, осуществляющий федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, о направлении запроса о предоставлении сведений и документов в международный фонд.

6. В случае непредоставления управляющей компанией запрошенных сведений и документов в течение двадцати пяти рабочих дней со дня обращения в управляющую компанию уполномоченный орган, осуществляющий государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, запрашивает не предоставленные управляющей компанией сведения и документы у международного фонда без привлечения управляющей компании.

7. Управляющая компания осуществляет ежегодные плановые, а также внеплановые ревизии соответствия международного фонда, получившего статус участника специального административного района в соответствии с Федеральным законом "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", требованиям, установленным частью 1 статьи 121 настоящего Федерального закона. Первая ревизия осуществляется не ранее одного года с даты государственной регистрации международного фонда.

8. Ревизия международного фонда проводится в порядке, установленном для проведения ревизии международных компаний в соответствии с частями 11 - 17 статьи 10 настоящего Федерального закона.

9. В случае выявления несоответствия международного фонда требованиям, установленным частью 1 статьи 121 настоящего Федерального закона, управляющая компания выносит международному фонду представление о необходимости соблюдения указанных требований и (или) обязательств.

10. В случае, если по истечении трех месяцев со дня вынесения представления, предусмотренного частью 9 настоящей статьи, международный фонд не исполнил такое представление, не принял решение о ликвидации или не обжаловал такое представление в судебном порядке, а при наличии арбитражного соглашения с управляющей компанией - в арбитраже, администрируемом постоянно действующим арбитражным учреждением, управляющая компания направляет в международный фонд представление о необходимости принятия решения о ликвидации.

11. В случае, если международным фондом не принято решение о ликвидации в течение месяца со дня направления представления о необходимости принятия решения о ликвидации, управляющая компания обращается в суд, а при наличии арбитражного соглашения с управляющей компанией - в арбитраж, администрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением, с иском о ликвидации международного фонда.

Статья 1213. Ликвидация международного фонда

1. Международный фонд ликвидируется по решению учредителя (учредителей) и (или), если это предусмотрено его уставом, коллегиального органа управления в следующих случаях:

1) достижение цели, указанной в уставе международного фонда;

2) очевидная невозможность достижения цели создания международного фонда, если изменение цели невозможно;

3) истечение срока, на который был создан международный фонд, или наступление условия, при котором такой фонд подлежит ликвидации в соответствии с его уставом;

4) иные случаи, предусмотренные уставом фонда.

2. Международный фонд ликвидируется по решению суда или арбитража по иску управляющей компании в случае, предусмотренном частью 11 статьи 1212 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

3. В уставе международного фонда могут указываться определенные или определимые лица, которым в случае ликвидации международного фонда передается оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество международного фонда. Такими лицами могут являться в том числе учредители международного фонда.

4. Лица, которым в случае ликвидации международного фонда передается оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество международного фонда, имеют право на получение информации, предусмотренной статьей 1211 настоящего Федерального закона, а также право потребовать проведения аудита деятельности международного фонда в соответствии с частью 4 статьи 127 настоящего Федерального закона с момента принятия решения о ликвидации международного фонда.

5. Реорганизация международного фонда в любой форме не допускается.

Статья 1214. Конфликт интересов

1. Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены коллегиального органа управления международного фонда признаются заинтересованными в совершении международным фондом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

2) являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об обстоятельствах, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в решениях органов международного фонда и совершении сделок международного фонда, уведомить международный фонд и лиц, указанных в его уставе, о лицах, в отношении которых имеются обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, и об известных им совершаемых или предполагаемых сделках и решениях органов международного фонда, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3. В случае изменения какого-либо из указанных обстоятельств заинтересованные лица обязаны уведомить международный фонд о таком изменении в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком изменении.

4. Международный фонд доводит полученную информацию, содержащуюся в уведомлении, предусмотренном частями 2 и 3 настоящей статьи, до сведения органов управления международного фонда.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, требует обязательного предварительного одобрения коллегиального органа управления международного фонда. В случае заинтересованности члена коллегиального органа управления международного фонда в совершении такой сделки его голос не учитывается при определении кворума и результатов голосования по соответствующему вопросу повестки заседания коллегиального органа управления международного фонда.

6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов коллегиального органа управления международного фонда, принимается большинством голосов незаинтересованных членов коллегиального органа управления международного фонда, если необходимость большего числа таких голосов не предусмотрена уставом международного фонда.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску международного фонда, членов коллегиального органа управления международного фонда или лиц, указанных в уставе и действующих от имени международного фонда, если она совершена в ущерб интересам международного фонда и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для международного фонда сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение такой сделки само по себе не является основанием для ее признания недействительной.

8. В случае отсутствия согласия на совершение сделки или последующего ее одобрения ущерб интересам международного фонда в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное.

9. Устав международного фонда может предусматривать иной порядок определения конфликта интересов и дачи согласия на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

10. Уставом международного фонда может предусматриваться, что положения о конфликте интересов не применяются.";

7) после статьи 1214 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 4. Заключительные положения".

Статья 2

Внести в статью 7 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2008, N 20, ст. 2253; 2015, N 29, ст. 4351) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Уставом фонда, имеющего статус международного фонда, может быть предусмотрено создание иных органов фонда. Наличие попечительского совета международного фонда не является обязательным.";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Особенности создания, регистрации, деятельности, структуры органов управления, порядка управления имуществом фондов отдельных видов, особенности управления ими, а также особенности осуществления учредителями своих прав в отношении таких фондов могут устанавливаться федеральными законами о таких фондах.".

Статья 3

Внести в статью 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 49, ст. 7524; 2019, N 31, ст. 4418) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 102 следующего содержания:

"102) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);";

2) абзац первый пункта 5 после слов "коммерческой организацией" дополнить словами "или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов,".

Статья 4

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2005, N 52, ст. 5581; 2007, N 46, ст. 5557; 2008, N 49, ст. 5748; 2011, N 25, ст. 3534; N 45, ст. 6335; 2012, N 18, ст. 2128; 2014, N 48, ст. 6659; 2015, N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4215; 2018, N 32, ст. 5089) следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 15 слова "законом "О международных компаниях" заменить словами "законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

2) в пункте 10 статьи 33 слова "законом "О международных компаниях" заменить словами "законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855; N 52, ст. 5037; 2005, N 27, ст. 2722; 2007, N 7, ст. 834; N 30, ст. 3754; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 20, 23; N 52, ст. 6428; 2010, N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4576; N 49, ст. 7061; 2014, N 14, ст. 1551; 2015, N 13, ст. 1811; N 27, ст. 4000, 4001; 2016, N 27, ст. 4248; 2017, N1, ст. 29; N 45, ст. 6586; 2018, N 32, ст. 5088, 5115; N 53, ст. 8440) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом "б2" следующего содержания:

"б2) указание на то, что фонд имеет статус международного фонда (в применимых случаях);";

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 6 слова "законом "О международных компаниях" заменить словами "законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

Статья 6

Статью 132 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 1, ст. 4; 2012, N 31, ст. 4333; 2015, N 1, ст. 35; N 29, ст. 4350) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. В случае несостоятельности (банкротства) фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (далее - международный фонд), в его конкурсную массу не включаются и подлежат передаче учредителю внесенные им в международный фонд акции и доли в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц, а также ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций и долей в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц при одновременном наличии следующих условий:

1) в отношении указанных в настоящем пункте акций, долей и ценных бумаг уставом международного фонда установлен запрет на их отчуждение международным фондом, сведения о котором внесены в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;

2) уставом международного фонда предусмотрены осуществление международным фондом полномочий, прав и обязанностей, установленных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 124 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и обязательный возврат учредителю в случае ликвидации международного фонда внесенных им в международный фонд акций и долей российских и иностранных юридических лиц, а также ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций и долей в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц.".

Статья 7

Пункт 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15; 2010, N 27, ст. 3420; 2011, N 1, ст. 12; N 48, ст. 6728; 2013, N 52, ст. 6961; 2014, N 49, ст. 6912; 2016, N 27, ст. 4169, 4195, 4293; 2017, N 18, ст. 2673) после слов "или иным фондом" дополнить словами "(за исключением фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах")".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 8 июня 2015 года N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 1, ст. 21; N 15, ст. 2050; 2018, N 9, ст. 1290; 2019, N 22, ст. 2666) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 11 статьи 3 слова "N 290-ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

2) в части 2 статьи 6 слова "N 290-ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

3) в приложении 2:

а) в разделе VI:

в пункте 421 слова "N 290-ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

в пункте 422 слова "N 290-ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

б) в разделе IX:

в пункте 641 слова "N 290-ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

в пункте 642 слова "N 290-ФЗ "О международных компаниях" заменить словами "N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5084; N 53, ст. 8411) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 2 слова "и международных компаний" заменить словами ", международных компаний и международных фондов";

2) в статье 5:

а) в пункте 11 части 9 слова "международной компании" заменить словами "или ликвидации международной компании либо о ликвидации международного фонда";

б) в части 10 слова "законом "О международных компаниях" заменить словами "законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

3) статью 6 изложить в следующей редакции:

"Статья 6. Документы, прилагаемые к заявке

К заявке прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к международной компании или международному фонду, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" для получения статуса международной компании или статуса международного фонда.";

4) в статье 7:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Государственная регистрация международного фонда в порядке редомициляции или в порядке инкорпорации является основанием для внесения его в реестр участников специального административного района.";

б) часть 2 дополнить словами "или международного фонда";

в) в части 3 слова "Международная компания признается участником" заменить словами "Международная компания и международный фонд признаются участниками";

5) в части 2 статьи 11:

а) в пункте 1 слова "законом "О международных компаниях" заменить словами "законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) представлять управляющей компании отчет о деятельности международного фонда или заявление о продолжении своей деятельности в случаях, установленных Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";";

6) в пункте 7 части 1 статьи 13 слова "законом "О международных компаниях" заменить словами "законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

7) в статье 14 слова "и международных компаний" заменить словами ", международных компаний и международных фондов".

Статья 10

Настоящим Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин