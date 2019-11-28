МИД назвал нелепыми попытки спровоцировать новые манифестации в Венесуэле

Москва считает нелепыми попытки радикальной оппозиции провоцировать новые манифестации в Венесуэле, где налицо прогресс в развитии национального диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в стране налицо прогресс в деятельности так называемого круглого стола национального диалога. Причем, деятельность этой структуры поддерживает большинство населения. Захарова особо отметила, что "этот формат приносит осязаемые результаты, запущен процесс обновления национального избирательного совета, который принципиально важен с точки зрения подготовки к демократическим выборам в национальный парламент и возвращения политической борьбы в конституционное русло".

"На этом фоне неудачные попытки радикальной оппозиции провоцировать новые манифестации выглядят уже просто нелепо", - заключила Захарова.

Напомним, массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Венесуэле начались 21 января вскоре после приведения его к присяге. Председатель Национальной ассамблем оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. США, Бразилия и ряд других стран Запада заявили о его признании. Вашингтон ввел санкции в отношении Венесуэлы, предпринимал попытки привлечь на сторону оппозиции армию. Однако армейское руководство сохранило верность Мадуро. Россия, Китай, Турция и другие страны поддержали Мадуро как легитимного президента.