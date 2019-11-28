Минск видит в ОДКБ потенциал для стабилизации ситуации в мире

Солидный потенциал для содействия стабилизации ситуации в мире видит в ОДКБ Александр Лукашенко. Об этом президент Беларуси заявил по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который состоялся 28 ноября в столице Кыргызстана, сообщает его пресс-служба.

"Вы очень правильно сказали, бурный наш мир", - уточнил глава государства, отвечая на вопрос журналистов. Поэтому, убежден президент, чем больше организаций, сдерживающих этот бурный поток, тем лучше. ОДКБ - одна из серьезных международных структур, "которая будет способствовать стабилизации ситуации в мире всякими методами. И информационными, и политическими, и дипломатическими, и военными", - подчеркнул он.

Журналисты решили добавить в ходе интервью уточняющий вопрос и поинтересовались мнением Лукашенко, будет ли ОДКБ "как единый кулак, если, не дай бог, рванет". "У каждого своя зона ответственности. Но если рванет там, где у нас сосредоточены все интересы, значит, мы будем противодействовать этим взрывам вместе. Это однозначно", - заверил он.

Президент сообщил, что лейтмотивом на саммите стал тезис о том, что страны организации должны быть и сами ближе, и заявлять на международной арене, что будут вместе реагировать на возникающие угрозы. "Есть "взрывы" локального характера. Зона ответственности, допустим, на западном направлении, - наша с Россией. В Центральной Азии - центральноазиатских государств при поддержке РФ", - пояснил Лукашенко.