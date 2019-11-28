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28.11.2019 14:25
Рубрика: Культура

В Армении раскопали могилу "амазонки" из греческих мифов

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В высокогорье Армении археологи раскопали могилу женщины, которая, вероятно, была воином и погибла в бою не менее 2600 лет назад. Судя по обнаруженным на ее скелете ранам, она могла быть одной из тех самых амазонок, которых в своих мифах описывали древние греки.

Исследование опубликовано в журнале International Journal of Osteoarchaeology, а коротко о нем рассказывает Forbes. Открытие совершила группа исследователей из Национальной академии наук Республики Армения.

Необычная могила была найдена еще в 2017 году в некрополе Бовер I в Лорийской области. В захоронении рядом с останками женщины лежали керамические сосуды и ювелирные изделия, которые датируются ранним армянским периодом (VIII-VI вв. до н.э.)

Фото: Reuters
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Анализ костей показал, что в могиле была погребена женщина, умершая в возрасте 20 лет. Из-за драгоценностей изначально ученые предположили, что она обладала высоким социальным статусом. Однако повторное изучение останков показало, что она, вероятно, была еще и воином.

Женщина обладала очень развитой и крепкой мускулатурой. Как пишут ученые, мышцы верхней части тела были очень сильными, что "указывает на значительную рабочую активность". Например, развитые грудные и дельтовидные мышцы подтверждают гипотезу о том, что она была хорошо обученным лучником.

Бедренные кости также были хорошо развиты, что ученые связывают с частой верховой ездой. Показателен и характер повреждений, найденных на костях. Они явно были получены в бою. Так, в левом колене женщины был обнаружен застрявший железный наконечник стрелы. Причем эта рана зажила задолго до ее смерти.

Исследователи обнаружили следы еще трех ранений, от которых, видимо, женщина и умерла. На ее бедрах сохранились отметины от рубленых ран, причиненных, предположительно, топором и мечом, а голень была проколота.

По мнению армянских археологов, само количество травм говорит о том, что "межличностное насилие было распространенным аспектом жизни". А их характер свидетельствует о том, что раны нанес не один, а несколько человек. Такое могло произойти в бою.

Фото: University of Cambridge
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"Вероятно, у народов Кавказа действительно были женщины-воины, - пишут исследователи. - Подобные открытия предполагают существование настоящих женщин-воинов, чья жизнь соответствовала описаниям амазонок в греческих мифах".

Археологи считают, что именно этот тип женщины-воительницы мог быть положен в основу древнегреческой легенды об амазонках - свирепых женщинах, которые жили в восточной части Малой Азии, расположенной близко от современной Армении.

Ученые также предполагают, что женщина была воином царства Урарту - одного из самых развитых и мощных государств своего времени. Оно процветало с IX по VI века до нашей эры и имело тесные культурные и торговые связи с крупнейшими империями от Средиземноморья до Индии.

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