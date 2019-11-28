Начался прием заявок на ежегодный конкурс "Новая детская книга"

Ежегодный конкурс "Новая детская книга" начинает принимать заявки 28 ноября. В нем могут принять участие авторы и иллюстраторы книг для детей.

В этом году экспертное жюри, в которое войдут известные писатели, художники и литературные агенты, оценит рукописи ранее не публиковавшихся произведений для читателей от 7 до 18 лет, а также графические романы, комиксы, иллюстрации не только мировой и отечественной классики для детей, но и произведений современных авторов. Ограничений по возрасту, гражданству или месту жительства участников нет. Организаторы отмечают, что прием работ завершится 10 апреля 2020 года.

"Новая детская книга" предлагает авторам и иллюстраторам принять участие в следующих номинациях: "Истории на вырост" (прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет), "Мистика. Хоррор. Саспенс" (художественные произведения указанных жанров для читателей от 12 до 18 лет), "Новая детская иллюстрация" (иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также авторские графические романы и комиксы по произведениям классической литературы).

Справка "РГ"

Конкурс "Новая детская книга", организованный издательством РОСМЭН, проводится с 2008 года с целью привлечь внимание читателей к современной российской детской литературе, открыть читателю новые имена талантливых авторов детских книг и дать им возможность опубликовать свои произведения.

Лонг-лист "Новой детской книги" представят 10 июня 2020 года, шорт-лист - 6 июля. Победителей конкурса торжественно наградят в сентябре 2020 года. Лауреаты получат возможность опубликовать свое произведение или проиллюстрировать будущую книгу.