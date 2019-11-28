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28.11.2019 14:27
Рубрика: Общество

NASA обнаружило башни, которые "выкачивают" воду с Марса

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Международная команда исследователей, анализируя данные марсоходов и орбитальных космических аппаратов, обнаружила на Марсе пылевые башни, которые нагреваются под воздействием солнечных лучей и поднимаются высоко вверх, унося с собой воду с поверхности Красной планеты.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, а коротко его описывает сайт NASA. Совершить открытие помогли данные многочисленных "марсианских" аппаратов, включая марсоход Opportunity и орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter.

Фото: Science Advances (2019). DOI: 10.1126/sciadv.aax5078
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Opportunity был погребен в 2018 году глобальной пылевой бурей. Однако миссия добыла важные данные. Ученым удалось обнаружить концентрированные облака пыли, которые получили название пылевых башен.

Они поднимаются от поверхности Марса очень высоко. В этой пыли может содержаться водяной пар. Он взлетает по башням, словно в лифте, и выбрасывается в космос, где солнечная радиация разбивает его на молекулы. Это явление может помочь объяснить, как с поверхности Марса за миллиарды лет исчезла вода.

Как объясняют исследователи, пылевые башни - это массивные и вспенивающиеся облака, которые обладают большей плотностью, чем обычная пыль в тонкой марсианской атмосфере. Вероятно, они массово формируются во время глобальных штормов.

Башни рождаются у поверхности как области быстро поднимающейся пыли. Ширина достигает предела, когда башня вырастает до 80 километров. После ее разрушения на высоте 56 километров над поверхностью образуется слой, который по своим размерам превышает континентальную часть США.

Ученые считают, что пылевые башни появляются в течение всего марсианского года. Однако при возникновении глобальных бурь их цикл изменяется, как это было в 2018 году. Данные Opportunity показали, что во время глобального шторма пылевые башни постоянно обновляются в течение нескольких недель.

Удивила ученых и активность этих башен. Скорость движения "космических лифтов" оказалась очень высокой. Когда пыль нагревается, она создает восходящие потоки, которые быстро несут ее вместе с газами и водяным паром.

Впрочем, ученые пока не могут с уверенностью сказать, что именно вызывает глобальные пылевые бури. На сегодняшний день их изучено менее десятка.

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