Новгородская область активно развивает свой экспортный потенциал

В майском указе 2018 года президент России поставил задачу по увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году практически в 2 раза. Его предстоит нарастить до 250 миллиардов долларов. "Достичь таких показателей можно только при активном подключении к реализации этой задачи всех регионов без исключения", - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Координационного совета "Развитие промышленного экспорта, экспортные программы", которое прошло в декабре того же года.

Поставки растут

Развитию внешнеэкономических связей в Новгородской области уделяется особое внимание. Если в 2017 году совокупный экспорт предприятий региона достиг 964 миллионов долларов, то в 2018-м этот показатель вырос на 27 процентов, на экспорт было поставлено товаров на 1,3 миллиарда долларов. Причем доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 96 процентов.

В 2019 году экспорт региона продолжает расти: за три квартала он уже достиг 1,17 миллиарда долларов, что на 20 процентов превосходит результаты того же периода прошлого года. Предприятия области поставляют за рубеж продукцию химической промышленности; древесину и целлюлозно-бумажные изделия; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; машины, оборудование и транспортные средства. Растут не только объемы экспортных поставок, но и круг предприятий, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность: со 195 в 2017 году до 215 - в 2018-м. Причем 154 из них - это малые и средние предприятия.

Расширяется и география областного экспорта. Если в 2017 году поставки шли в 85 стран, то сейчас число импортеров выросло до 94. Новгородские товары закупают не только давние партнеры - Украина, Беларусь и Казахстан, но и Китай, США, Бразилия, Швеция, Финляндия, Таиланд, Польша, Литва, Эстония, Израиль. В этом году значимо увеличиваются и объемы поставок. В первом полугодии 2019 года регион стал в 11 раз больше экспортировать в Объединенные Арабские Эмираты и в 10 раз больше - в Латвию.

Участвуем в нацпроекте

Регион участвует в реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", вокруг которого выстроена вся система поддержки внешнеэкономической деятельности. Как известно, национальный проект состоит из пяти федеральных: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", "Экспорт услуг", "Логистика международной торговли". Новгородская область участвует в реализации четырех из них.

Предприятия, которые хотят участвовать в проекте "Промышленный экспорт", должны разработать корпоративную программу повышения конкурентоспособности (КППК), которая предусматривает создание или развитие производства, ориентированного на экспорт. Такие компании могут претендовать на льготное финансирование в коммерческих банках. В министерство промышленности и торговли области поступило 4 заявки от 3 организаций, разработавших КППК, на включение в региональный перечень и 2 заявки от предприятия, претендующего на включение в федеральный перечень.

У области есть большой потенциал для участия в федеральном проекте "Экспорт продукции АПК". Региональное министерство сельского хозяйства заключило с Минсельхозом России соглашения о реализации регионального проекта и предоставлении субсидии из федерального бюджета в объеме свыше 15 миллионов рублей. Регион выделил на эти цели из своего бюджета более 470 тысяч рублей. Проект предусматривает предоставление субсидий на проведение агротехнических работ. По состоянию на 1 октября 2019 года весь годовой лимит уже освоен. Экспорт продукции АПК за 9 месяцев превысил прошлогодний показатель и составил 22,1 миллиона долларов - это 73,4 процента от запланированного годового объема.

За реализацию в регионе еще двух федеральных проектов - "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" и "Экспорт услуг" - отвечает областное министерство инвестиционной политики.

- Первый проект предполагает внедрение с 2020 года Регионального экспортного стандарта 2.0 и к 2024 году увеличение числа экспортеров среди малого и среднего бизнеса вдвое, - говорит министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев. - По проекту запланировано создание и ведение базы данных экспортеров, проведение семинаров по вопросам внешнеэкономической деятельности, предоставление субсидий экспортерам на возмещение части затрат на обучение сотрудников. Министерство принимает заявки на предоставление экспортерам - представителям малого и среднего бизнеса субсидий на эти цели. Они предоставляются по исполненным договорам в размере 2/3 затрат на обучение, проходившее в 2018 или в 2019 годах.

Фото: Министерство инвестиционной политики Новгородской области

Поддержка смелым

Особую роль в развитии внешнеэкономической деятельности в области отвели Центру поддержки экспорта. Он уже 8 лет содействует выходу субъектов МСП на международные рынки товаров, услуг и технологий, способствуя повышению конкурентоспособности и эффективности их деятельности. В 2018 году Центр поддержки экспорта стал "точкой присутствия" в области Российского экспортного центра. Сотрудники центра сопровождают компании-экспортеры на всем пути: от формирования экспортных компетенций до заключения реальных контрактов.

- В 2018 году при поддержке центра на внешние рынки впервые вышли 4 компании, а за 10 месяцев 2019-го - уже 9, - рассказывает Денис Носачев. - Например, компания "Планета-Элекс" начала экспортировать в Китай микроэлектронику. У предприятий "АвтоСервис Торг" и "Овен" прошли первые поставки в Республику Беларусь - оборудование для автомастерских и наборы для рукоделия соответственно. Домокомплекты компании "Адепт Лес" заинтересовали партнеров в Эстонии.

Большую помощь в получении необходимых компетенций предприятиям области оказывают семинары Школы экспорта Российского экспортного центра. Оператором проекта выступил Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства. В прошлом году на 8 семинарах обучение прошли сотрудники 62 компаний. Они изучали основы экспортной деятельности, правовые аспекты и финансовые инструменты внешнеэкономической деятельности. С интересом слушатели восприняли лекции о маркетинге, эффективной деловой коммуникации, таможенном регулировании, документационном сопровождении, логистике. А в этом году прошли уже 11 семинаров, на которых обучались сотрудники более 50 компаний-экспортеров.

Ждем гостей

Экспорт услуг - для региона направление новое, но весьма перспективное. В 2018 году его объем составил 10,7 миллиона долларов. Активнее других предоставлялись услуги деловые, в сфере строительства, в области телекоммуникаций, информационных и компьютерных сервисов, услуги по переработке товаров и их техническому обслуживанию. Пока в небольших объемах предоставляются услуги частным лицам в сфере культуры и отдыха, однако и это направление в регионе намерены развивать. По данным Банка России, в 2018 году в сегменте экспорта услуг работали 55 компаний региона. Большинство из них - субъекты малого и среднего предпринимательства, поэтому они получают услуги Центра поддержки экспорта бесплатно, включая образовательные семинары и бизнес-поездки.

В Новгородской области немало примечательных исторических мест и природных богатств. Поэтому большую ставку регион делает на экспорт туристских услуг. Действуют региональные туристские информационные центры, туристский портал Novgorod.travel переведен на английский язык, устанавливаются знаки туристской навигации на русском и английском языках. А туристский портал Великого Новгорода visitnovgorod.ru доступен на 8 иностранных языках. Продолжается работа по продвижению календаря туристских событий области, в том числе на иностранных языках, регион участвует в международных туристских выставках.

По инициативе правительства Новгородской области при поддержке компании "Российские железные дороги" были введены новые железнодорожные маршруты для путешествий, включая маршрут, проходящий по Латвии. Автономная некоммерческая организация "Туристический офис "Русь Новгородская" разработала и продвигает туристский и экспортный бренд "Русь Новгородская". Для создания привлекательного образа региона создан туристский сервис "Карта гостя Руси Новгородской" - единая электронная карта для российских и иностранных туристов, действующая на территории всей области.

В тему

19 ноября в Великом Новгороде прошла международная конференция "Экспорт - залог успешного бизнеса". Ее участниками стали действующие и потенциальные экспортеры, представители органов государственной власти, деловых ассоциаций, институтов поддержки бизнеса. На конференцию приехали гости из Узбекистана, Индии и Китая.

Участники конференции обсудили широкий круг вопросов: меры поддержки внешнеэкономической деятельности, услуги Российского экспортного центра, экспортные возможности предприятий народно-художественного промысла. Также прошли "круглые столы", в частности по вопросам таможенного регулирования и налогообложения при экспорте, по электронной торговле. Представители Alibaba, eBay, Wildberries рассказали о возможностях своих торговых площадок. Еще одним ярким событием конференции стала церемония награждения победителей регионального конкурса "Экспортер года".

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