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28.11.2019 10:10
Рубрика: В мире

Новые власти Боливии отключили от вещания российский телеканал

Текст: Игорь Дунаевский

Крупнейший оператор платного телевидения в Боливии - Cotas - без объяснения причин со 2 декабря прекратит вещание телеканала Russia Today. Об этом сообщается на сайте российского телеканала, чья испаноязычная версия была доступна в рамках пакетов платного телевидения в Боливии. Решение было принято советом директоров оператора.

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Между тем бывший вице-президент страны Альваро Гарсиа Линер, который ушел в отставку несколько недель назад на фоне смены всего высшего руководства под давлением масштабных протестов, заявил, что в Боливии "нет ни свободы слова, ни свободы прессы".

Хотя причины отключения RT не поясняются, совпадение этого решения со сменой власти в стране может свидетельствовать о переменах во внешнеполитическом курсе латиноамериканского государства. На днях Боливия впервые за десятилетие назначила своего посла в США.

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