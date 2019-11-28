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Новый маленький iPhone выйдет в 2020 году. Что о нем известно

Текст:   Антон Благовещенский
28.11.2019,  
15:18
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Миниатюрный смартфон от Apple, фигурирующий в прессе под названием iPhone SE 2, находится в разработке, а его широкое производство должно начаться в феврале.

Что о нем известно на данный момент? Отвечает MacRumors устами аналитика Barclays Блейна Кертиса.

- продажи стартуют в 2020 году - вероятно, весной;

- iPhone SE 2 получит 4,7-дюймовый экран и внешность, которая будет роднить его с iPhone 8;

- смартфон будет недорогим - базовая модель обойдется покупателям в 399 долларов, или 25600 рублей по актуальному курсу;

- аппарат получит кнопку Touch ID, несмотря на то, что уже на протяжении трех поколений iPhone работают с системой Face ID;

- в качестве процессора будет использоваться чип Apple A13, работающий в тандеме с 3 Гб оперативной памяти.

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Что касается "больших" моделей, то они будут анонсированы осенью, получат поддержку сетей 5G и разный объем оперативной памяти - 4 Гб у версии Pro и 6 Гб - у Pro Max.

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