Огромную подлодку с наркотиками впервые задержали у берегов Европы

¿Aun no has visto el submarino interceptado con 3000 kg de cocaína en una operación conjunta de Policía, Vigilancia Aduanera y Guardia Civil?. Es la primera vez que se interviene uno en #Europa#JuntosATuServiciohttps://t.co/MhdNkL3Hzt pic.twitter.com/tHzd7BrL8t — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 27, 2019

Гражданская гвардия Испании доставила в порт огромную подлодку с наркотиками, захваченную в восточной Атлантике. Это первый случай, когда субмарина латиноамериканских наркоартелей замечена у берегов Европы и пока неясно, каким образом она пересекла океан, пишет The Drive.

Подлодка была замечена при помощи приборов ночного видения 24 ноября во время неудачной попытки передать свой груз на другое судно в открытом море - операции помешала непогода. Поняв, что обнаружен, экипаж попытался затопить 20-метровое судно и скрыться. Испанским гвардейцам удалось задержать двух моряков (третий в розыске), поднять подлодку на поверхность и отбуксировать ее в порт. В трюме судна найдены три тонны кокаина.

Строго говоря, захваченный корабль не является подлодкой, поскольку не способен передвигаться под водой. Это полупогружное судно стандартной для наркокартелей конструкции: длинный веретенообразный корпус с небольшой герметичной рубкой. Кроме нее, из воды выглядывает выхлопная труба двигателя, имеющая несколько U-образных изгибов, чтобы вода не попадала в цилиндры. Очень похожее судно было весной задержано Береговой охраной США в Карибском море. У правоохранителей есть подозрения, что обе субмарины построены в одной мастерской.

Арестованные моряки - граждане Эквадора. Они рассказали, что пробыли в море более 20 дней, но не сообщили, когда и где началось их плавание. У полиции есть сведения, что подлодка могла отплыть из Бразилии, но в таком случае протяженность ее маршрута составляет более 3600 морских миль (около 7000 километров). Несмотря на отменные мореходные свойства судна, на его борту невозможно разместить необходимое для такого плавания количество топлива. По одной из версий, большую часть пути субмарина проделала на буксире у другого судна, а у берегов Испании отделилась и продолжила путь самостоятельно.