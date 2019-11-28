Новости

В Адыгее поезд насмерть сбил мужчину 11:21
Лукашенко рассказал о мирных инициативах и глобальных угрозах 11:19
Пьяная москвичка ранила полицейского в ухо 11:14
Более 162 тысяч человек посетили выставки о войне в столичных МФЦ 11:09
Стали известны гонорары Софии Ротару за московские корпоративы 11:07
Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа 11:05
В Пятигорске после взрыва на пивоварне возбудили дело 11:02
На Урале подростки сняли на видео избиение школьницы 11:00
Мать девочки из США с "пятном Бэтмена" показала дочку после операции 10:52
В Севастополе учитель музыки скончался во время урока 10:52
В Китае зафиксировали четвертый случай легочной чумы за месяц 10:44
ЦБ выявил всплеск нелегального кредитования с начала года 10:43
Главу ростовского минздрава задержали за превышение полномочий 10:40
Москвичи выбрали благоустроенные парки 10:34
Крейсер "Маршал Устинов" примет участие в учениях с ЮАР и КНР 10:27
В Удмуртии решили запретить продажу никотиновых пэков детям 10:26
Опрос: 15% россиян собираются уйти в отпуск после новогодних каникул 10:25
Лукашенко подтвердил курс на развитие отношений с Бишкеком 10:25
На Урале разработали методику быстрого поиска метеоритов 10:19
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек 10:17
Новые власти Боливии отключили от вещания российский телеканал 10:10
В Красноярском крае пьяные подростки насмерть забили мужчину 10:06
Пермские врачи освоили новый метод лечения рака 10:02
Производство новой снайперской винтовки СВЧ начнется в 2020 году 10:02
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские" 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 10:25
Рубрика: Экономика

Опрос: 15% россиян собираются уйти в отпуск после новогодних каникул

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый седьмой сотрудник возьмет несколько дней в декабре или январе, чтобы продлить новогодние каникулы, выяснил сервис Superjob.

Фото: iStock
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Так 15% сотрудников продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами: из них 8% планируют взять несколько дней в декабре до Нового года, 7% - уже после окончания каникул, с 9 января. Две трети россиян не собираются терять деньги, поскольку в январе может быть много работы, а значит будет и высокий заработок.

Больше всех планируют увеличить новогодний отдых молодые сотрудники до 34 лет (17%).

Экономика Работа Общество Ежедневник Праздники Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ "Шараповские"
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами