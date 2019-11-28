Опрос: 15% россиян собираются уйти в отпуск после новогодних каникул

Каждый седьмой сотрудник возьмет несколько дней в декабре или январе, чтобы продлить новогодние каникулы, выяснил сервис Superjob.

Так 15% сотрудников продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами: из них 8% планируют взять несколько дней в декабре до Нового года, 7% - уже после окончания каникул, с 9 января. Две трети россиян не собираются терять деньги, поскольку в январе может быть много работы, а значит будет и высокий заработок.

Больше всех планируют увеличить новогодний отдых молодые сотрудники до 34 лет (17%).