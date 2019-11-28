Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов

На Украине падение доверия к президенту Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если в начале сентября к нему демонстрировало позитивное отношение 72 процента опрошенных граждан, в октябре - 66, то в конце ноября уже всего 52 процента, сообщает портал strana.

При этом число тех, кто негативно настроен к президенту, возросло с 7 до 19 процентов. Кроме того, с начала ноября с 64 до 54 процентов уменьшилось число тех, кто одобряет деятельность Владимира Зеленского. По оценкам экспертов, причиной такого положения послужило принятие непопулярного закона о земле, а также сложное положение в экономике, в том числе, в коммунальной сфере.

Снизились также рейтинги других политиков Украины. Так, премьер-министр Алексей Гончарук пользуется поддержкой среди населения на уровне 11 процентов. Отрицательно к нему относятся 25 процентов из числа респондентов.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года путем случайного выбора абонентов сотовой связи в различных регионах Украины. Всего было опрошено 1500 человек. Пользователи сотовой связи в ДНР и ЛНР участия в исследовании не принимали.