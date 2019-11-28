Овечкин прервал голевую засуху, забив гол-красавец Бобровскому

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу "Флориде", ворота которой защищал Сергей Бобровский.

В последних матчах дела у "Вашингтона" шли не слишком успешно. Команда потерпела два поражения, а главная звезда команды Александр Овечкин так и остановился на отметке в 15 заброшенных шайб. Впрочем, поводов для паники у болельщиков не было - команда все равно находится в числе лидеров, а спады в игре на протяжении длинного сезона - дело обычное.

Уже в первом периоде встречи Овечкин смог прервать свое голевое молчание. Евгений Кузнецов отобрал шайбу у соперника и отдал передачу на капитана команды. Овечкин финтами оставил не у дел нескольких игроков "пантер" и неотразимо бросил в "домик" Сергею Бобровскому.

В итоге матч завершился победой "Вашингтона" - 4:3. Больше очков в матче российские хоккеисты не набирали. Овечкин довел свой бомбардирский счет до 16 шайб. В следующем матче "Вашингтон сразится с "Тампой-Бэй" Никиты Кучерова.