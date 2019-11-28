Появилось видео задержания членов банды, причастных к теракту в Махачкале

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли деятельность крупнейшей на территории Дагестана банды известной под названием "Шараповские", которая насчитывала более 250 человек.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, лидеры и участники банды причастны к совершению в 2007-2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, они занимались похищением людей, вымогательствам, грабежам и разбоям. "Преступления "Шараповских" отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс", - подчеркнули в ФСБ. В преступную группировку входили не только рядовые бандиты, но и действующие на тот период сотрудники МВД Дагестана, адвокаты республиканской палаты Дагестана, а также участники террористического подполья.

Судя по кадрам оперативного видео, на котором показаны задержание в Дагестане и этапирование спецбортом ФСБ в Москву предполагаемых участников банды, одна из задержанных - женщина. Скорей всего это и есть один из упомянутых адвокатов республиканской палаты.

Также, по данным ФСБ, из незаконного оборота изъято значительное количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых веществ, а также противотанковые ракетные комплексы. На кадрах оперативного видео показаны найденный сотрудниками спецслужб и следователями во время обысков бандитский арсенал. В нескольких схронах, оборудованных в доме, обнаружили несколько десятков пулеметов, автоматов, гранатометов. Судя по тому, что на оружии появилась ржавчина, хранилось оно уже довольно долго. Гранатометы и гранаты были уничтожены на месте в ближайшем овраге - из-за опасности их детонации.

По данным ФСБ, во время следствия были раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления ими в 1998 году в Махачкале теракта на Центральном рынке, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения. Как отметили в спецслужбе, в настоящее время по делу основные организаторы и исполнители преступлений задержаны. Им предъявлены обвинения и по решению суда они заключены под стражу. Ряд фигурантов осуждены к длительным срокам лишения свободы. Часть "Шараповских" подались в бега. Они объявлены в розыск.