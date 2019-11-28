Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию

Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности. По его словам, Варшаве необходимо перестать злить Москву.

Как пишет издание Rzeczpospolita, парламентарий осудил правительство, одобрившее расширение военного присутствия США в Польше. Босак подчеркнул, что холодная война закончилась и настало время политики сделок.

Варшаве следует начать думать "самим за себя" и не смотреть на то, как ее политику будут воспринимать извне, подытожил парламентарий.

Между тем официальная Варшава продолжает нагнетать антироссийскую истерию. Напомним, что в августе министерство иностранных дел Польши заявило о том, что Москва якобы "несет полную ответственность за крах" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на то, что Соединенные Штаты первыми официально вышли из этого исторического пакта 1987 года.