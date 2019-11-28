Находку в дельте Нила связали с посланием на Розеттском камне

Команда антропологов-археологов во главе с Робертом Литтманом и Джеем Силверстайном из Гавайского университета в Маноа при проведении раскопок в древнем египетском городе Тмуисе обнаружила останки человека, которые подтверждают реальность описанного на Розеттском камне восстания.

Об открытии рассказывает Science News. Останки древнего воина были найдены в дельте Нила, где располагался город Тмуис. Сейчас его руины погребены под кучами мусора в городе Телл Тимай.

Анализ показал, что мужчина был убит около 2200 лет назад. Его тело не было захоронено. Убитого просто бросили на земле. Ученые обнаружили на его костях следы ран. Некоторые из них были получены задолго до смерти, об этом говорят следы заживления. Но некоторые раны, включая переломы костей, не были исцелены.

Вероятно, от них мужчина и погиб. Большое количество травм говорит о том, что он был воином. Кроме того, рядом со скелетом исследователи обнаружили обгоревший наконечник стрелы и обожженные камни размером с теннисный мяч, которые служили снарядами для катапульт.

"Скорее всего, воин, которого мы нашли, был жертвой того, что мы называем древнеегипетским бунтом", - заявил Роберт Литтман.

По мнению исследователей, эта находка представляет собой редкое физические свидетельство восстания, которое описано на знаменитом Розеттском камне. Этот артефакт был найден в 1799 году в Египте возле небольшого города Розетта. С 1802 года он хранится в Британском музее.

Розеттский камень знаменит своим посланием, которое написано на трех языках. Причем все тексты идентичны. Один из них был написан на древнегреческом языке, который был хорошо известен лингвистам. Благодаря ему удалось расшифровать и египетские иероглифы.

Текст, высеченный в 196 году до нашей эры, представляет собой благодарственное послание жрецов, адресованное Птолемею V Эпифану, фараону из могущественной греческой династии.

В нем описана военная победа Птолемея V над восставшими египтянами. Согласно письменным источникам, это восстание вспыхнуло в 206 году до н.э., а полностью подавить его удалось лишь в 186 году до н.э.

Тмуис был расположен в регионе, где происходили главные сражения этого восстания. Неизвестно, на чьей стороне находились жители этого города. Однако Литтман и его команда считают, что найденный ими воин погиб в одном из таких боев.