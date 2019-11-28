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28.11.2019 15:28
Рубрика: В мире

Посол Сербии: Путин - самый сильный мировой лидер

Текст: Александр Борисов
Назначенный новым послом Сербии в России Мирослав Лазански прибыл в Москву и готовится передать верительную грамоту президенту России Владимиру Путину. Дипломат, прекрасно знающий нашу страну, поделился своими первыми впечатлениями на новом месте работы с руководителем проекта "Балканист" Олегом Бондаренко.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Серб не скрывал своего особого отношения к России. "Прежде всего - это великая держава, это империя, - сообщил он. - Это большой друг Сербии и сербского народа - и в прошлом, и сегодня. Это самая большая страна на свете, и быть послом в России - это, прежде всего, большая честь для любого. Россия - это мир".

Мирослав Лазански рассказал и о своих гастрономических предпочтениях, обозначил особую роль культуры в РФ. "Из блюд русской кухни люблю рыбу. Здесь действительно большой выбор рыбных блюд, - констатировал он. - А что касается русской культуры, то абсолютно все: творчество писателей, поэтов… В Европе русская культура обладает самой богатой историей. Одна из основных вещей, которую я в свое время выучил, это то, что когда один русский хочет обидеть другого, он говорит ему "ты некультурный". Культура - часть национальной идентичности России. Повторюсь, русская культура - одна из старейших в Европе. И там, в Европе, может, и не в курсе, но когда ты видишь, сколько здесь театров, сколько полос ежедневных газет посвящено культуре и искусству, то осознаешь: такого, как тут, нет нигде".

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург и Республика Сербская договорились расширять сотрудничество

Посол открыто заявил, что, по его мнению, Владимир Путин возродил мощь России, поднял ее с колен. "Он пользуется огромной популярностью в Сербии, - подчеркнул он. - Вероятно, на текущий момент он - самый сильный мировой лидер, единственный в своем роде".

Мирослав Лазански охарактеризовал президента Сербии Александра Вучича как сербофила. "Он - сербофил, - отметил высокопоставленный дипломат. - Он, в первую очередь, выступает за национальные интересы Сербии. При этом он не ввел санкций в отношении Российской Федерации, наше военно-техническое сотрудничество и политические отношения находятся на очень хорошем уровне. Президент Вучич встречался с президентом Путиным уже 17 раз, и сейчас готовится к встрече в Сочи. Всего этого до 2012 года не было. До 2012 года Сербия выстраивала свою внешнюю политику только на отношениях Белграда с Брюсселем и Вашингтоном. Сегодня наша внешняя политика куда более уравновешенная. Уровень, на котором сегодня находится наше сотрудничество с Россией и которого не было в 2012 году, - это заслуга президента Вучича".

Напомним, что Мирослав Лазански родился 18 сентября 1950 года в городе Карловац (нынешняя Хорватия), окончил гимназию имени Йована Дучича в городе Требине (Республика Сербская Боснии и Герцеговины) и получил юридическое образование в Загребском Университете. Журналистскую карьеру начал в загребской еженедельной газете "Полет" еще студентом. Сотрудничал с изданиями "Вестник", "Данас" и "Старт", работал военно-политическим комментатором издательства "Вестник". Будучи в Загребе, Мирослав Лазански писал для "Политики Экспресс" и журнала НИН. В марте 1991 года начал писать для газеты "Политика", в 1996 года перешел в "Вечерние новости", в "Политику" вернулся в 2001 году.

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У Мирослава Лазански была своя рубрика в греческой ежедневной газете "Катимерини" и в японской "Даймонд уикли". Он работал репортером в зоне военных действий в Бейруте, во время войны между Ираком и Ираном в 1982-1988 гг., в Афганистане с 1985 по 1989 гг., во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Освещал события в Чеченской Республике в 1996 и в 1999 годы, в Заире в 1997 году, в Ираке в 2003-м, в Йемене в 2010-м, в Ливии в 2011-м, трехкратно в Сирии, затем в Сомали, в Крыму и т.д.

Мирослав Лазански взял интервью у двух Верховных главнокомандующих ОВС НАТО, у трех маршалов СССР, у военного и политического руководства СССР и России, США, НАТО, Великобритании, Норвегии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Афганистана, Японии, ЕС, Италии, ЮАР, Словении, Беларуси, Йемена, Украины, Австрии и Сирии.

Серб опубликовал восемь книг, а также выступил автором двух документальных фильмов и десяти телевизионных сериалов.

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