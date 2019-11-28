Представлен логотип "Евровидения-2020"

В следующем году самый популярный песенный конкурс Европы отмечает 65-летие. И, конечно, в честь этого события должны были произойти перемены. Если прежде страны-организаторы, как правило, создавали логотипы, опираясь на свою национальную символику, то в юбилейный год зрительный образ фестиваля станет особенным.

Логотип "Евровидения"-2020 представляет собой прерывистый круг, где отдельными лучами изображены цвета флагов 41 страны, включая Венгрию, которая должна была принять участие в конкурсе, но затем отказалась. Он основан на дизайне конкурсов, которые уже проходили в Нидерландах в прошлые годы. Можно сказать, что новый логотип - это такое абстрактное солнце. Яркое, необычное и очень запоминающееся.

"Новый логотип соответствует характеристикам традиционного голландского дизайна. Он минималистический, экспериментальный и инновационный. Красочный, праздничный и сразу узнаваемый. Так сложилось, что самый первый конкурс состоялся в 1956 году и проходил именно в этой стране. И вот теперь, в год 65-летия, он вновь возвращается в Нидерланды. Поэтому логотип начинается именно с цветов флага этой страны", - сказала исполнительный продюсер "Евровидения"-2020 Сиесте Баккер, чьи слова приводит официальный сайт конкурса.

"Евровидение"-2020 пройдет в голландском городе Роттердам с 12 по 16 мая будущего года. Имена его участников станут известны позднее.