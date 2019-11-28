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28.11.2019 12:38
Рубрика: В мире

Приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе пересмотрят

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Верховный суд Республики Корея дал указание пересмотреть вердикт, который ранее был вынесен апелляционным судом в отношении экс-президента страны Пак Кын Хе по части обвинений. Как полагают эксперты, в результате общий срок тюремного заключения бывшего лидера Южной Кореи увеличится. Также будут пересмотрены решения, которые были вынесены по этому же делу в отношении трех бывших директоров Национальной разведывательной службы РК.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Напомним, что президент РК Пак Кын Хе была досрочно отстранена с поста главы государства в марте 2017 года за многочисленные преступления и нарушения, которые она совершила в качестве лидера страны. Она в итоге была приговорена в общей сложности к 30 годам лишения свободы по почти двум десяткам преступлений.

Верховный суд РК дал указание пересмотреть решение апелляционного суда, который приговорил Пак к пяти годам лишения свободы по обвинениям в получении взяток от Национальной разведывательной службы. Речь идет о получении в период с мая 2013 года по сентябрь 2016 года через помощников Пак Кын Хе от НРС в общей сложности 3 миллиардов 450 миллионов вон (более 3 млн долларов).

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По мнению ВС, апелляционный суд ошибочно посчитал часть обвинений во взятках неверными и во всех представленных случаях имело место коррупция и получение взяток. С учетом подобного подхода ожидается, что общий срок заключения для Пак Кын Хе возрастет.

Также будут пересмотрены приговоры в отношении Нам Чжэ Чжуна, Ли Бён Ги и Ли Бён Хо - трех бывших директоров НРС, которые занимали пост главы спецслужбы в момент передачи взяток. Нам был приговорен к двум, а Ли Бен Ги и Ли Бен Хо - к двум с половиной годам лишения свободы каждый. Сроки заключения для экс-глав НРС также, скорее всего, возрастут.

Отметим, что с марта 2017-го и по настоящий момент экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе находится в тюрьме в местечке Ыван, что в провинции Кёнги, рядом с Сеулом.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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