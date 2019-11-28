Производство новой снайперской винтовки СВЧ начнется в 2020 году

На следующий год запланировано начало производства новой снайперской винтовки Чукавина. Об этом рассказал генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, сообщает Калашников Media.

Он пояснил, что в прошлом году в серийное производство был запущен АК-12, в 2020 это будет СВЧ 7, 62 на 54, а также пистолет Лебедева. Напомним, СВЧ призвана заменить ставшую легендарной снайперскую винтовку Драгунова (СВД), принятую на вооружение в 1963 году. Новая винтовка реализована в трех калибрах и полностью совместима с магазинами СВД. По своей внутренней компоновке она напоминает штурмовые версии АК. Но СВЧ снабжается планкой Пикатинни, защитной решеткой для крепления оптических прицелов, подствольным фонариком, лазерным целеуказателем и глушителем.

Разработке уже предрекли успех на мировом рынке, тем более что она может использовать и патроны западного образца. Она была представлена на форуме "Армия" два года назад.