Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы

Владимир Путин сегодня принимает участие в саммите ОДКБ в Бишкеке. Выступая на пленарном заседании, российский президент пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы в Москве, который будет посвящен 75-летию Победы.

"Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ. Ждем лидеров государств-членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года", - рассказал он.

Российский президент также выразил признательность коллегам за "поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади".