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Рубрика: Власть

Путин прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ

Текст: Айсель Герейханова (Бишкек)
Сегодня Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Кроме российского президента, в саммите также примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ранее в Кремле сообщали, что на заседании в Бишкеке планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Кроме того, ожидается, что Владимир Путин в своем выступлении обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.

По окончании саммита, глава российского государства также проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия Президент Международные организации ОДКБ
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