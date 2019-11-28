Путин прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ

Сегодня Владимир Путин прилетел в Киргизию, чтобы принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке.

Кроме российского президента, в саммите также примут участие президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении.

Ранее в Кремле сообщали, что на заседании в Бишкеке планируется рассмотреть ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Кроме того, ожидается, что Владимир Путин в своем выступлении обозначит приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году.

По окончании саммита, глава российского государства также проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.