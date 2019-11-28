Путин призвал наращивать миротворческую деятельность ОДКБ

Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Бишкеке, назвал приоритетные направления работы Организации на ближайшее время. Отметим, что в следующем году председательство в ОДКБ переходит к России.

Российский президент отметил, что особого внимания требует наращивание миротворческого потенциала ОДКБ, поддержание высокой готовности миротворческих сил.

"Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые бы позволили подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - заявил он.

Еще одно важное направление - выявление и ликвидация международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, добавил Путин. Он заверил, что Россия готова делиться опытом антитеррористической работы, который был получен в Сирии.

Деятельность ОДКБ также требуется сосредоточить вокруг борьбы с незаконным оборотом наркотиков. "В этой связи намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годы", - заявил российский лидер.

Говоря о перспективах самой Организации, Путин отметил, что Россия будет стремиться к наращиванию круга друзей стран ОДКБ. Так, в прошлом году был утвержден пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ. Теперь эти документы должны быть ратифицированы всеми членами организации и можно будет начинать предметный диалог со всеми заинтересованными государствами, рассказал президент РФ.

Саммит ОДКБ проходит в четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В нем также принимают участие лидеры России, Беларуси, Казахстана,Таджикистана, Армении.