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28.11.2019 12:18
Рубрика: Власть

Путин призвал наращивать миротворческую деятельность ОДКБ

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин, выступая на саммите ОДКБ в Бишкеке, назвал приоритетные направления работы Организации на ближайшее время. Отметим, что в следующем году председательство в ОДКБ переходит к России.

Российский президент отметил, что особого внимания требует наращивание миротворческого потенциала ОДКБ, поддержание высокой готовности миротворческих сил.

"Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые бы позволили подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - заявил он.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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Еще одно важное направление - выявление и ликвидация международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, добавил Путин. Он заверил, что Россия готова делиться опытом антитеррористической работы, который был получен в Сирии.

Деятельность ОДКБ также требуется сосредоточить вокруг борьбы с незаконным оборотом наркотиков. "В этой связи намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годы", - заявил российский лидер.

Говоря о перспективах самой Организации, Путин отметил, что Россия будет стремиться к наращиванию круга друзей стран ОДКБ. Так, в прошлом году был утвержден пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ. Теперь эти документы должны быть ратифицированы всеми членами организации и можно будет начинать предметный диалог со всеми заинтересованными государствами, рассказал президент РФ.

Саммит ОДКБ проходит в четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В нем также принимают участие лидеры России, Беларуси, Казахстана,Таджикистана, Армении.

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